La Resaca Una acumulación de errores en el sitio más inoportuno El coraje del Granada quedó reflejado en la segunda mitad del Bernabéu, pero arrastraba una pesada losa desde el inicio RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 7 octubre 2019, 02:31

1. Tan abusivo como pensar que el Granada ganaría fácil en el Bernabéu lo es desconsiderar el inicio de temporada del equipo rojiblanco por los accidentes concatenados durante el primer tiempo, fruto de algunos errores groseros. Conviene a cualquier hincha fijarse más en el coraje mostrado en busca de una reacción de gran dificultad debido al arrastre de una losa pesada. Nadie debería de caer en engaño; el objetivo del Granada sigue siendo distanciarse lo que pueda de los tres últimos puestos. Soñar con el éxito en cualquier plaza es lícito para cualquier aficionado, impresionado con su puesto en la clasificación, pero esa ilusión no puede transformarse en una carga para un proyecto nacido para intentar salvar la categoría. Cuanto antes y más puntos coseche en el camino, mucho mejor para sus intereses, aunque al entorno le vendría bien evitar los delirios de grandeza en el proceso, que nada bueno agregan y acaban convertidos en lastres. La fiabilidad y los valores no se esfuman por un día gris. Mucho menos lo ya recaudado, que ya duerme en la despensa.

2. Ante los grandes siempre tienen que coincidir tres circunstancias para que salte la sorpresa en forma de victoria. La primera, una mala tarde del poderoso, bien por arrancar con tibieza o por quedarse sin fuerzas en el tramo final con un resultado abierto. No fue el caso, sobre todo en lo que respecta al inicio. El Madrid extremó la atención y se puso el traje de seriedad de la Liga que tanto le luce últimamente. Zidane planteó el encuentro con inteligencia, adosando a Carvajal en la izquierda y soltando a Fede Valverde para ocupar espacios en el centro y dificultar cada acometida de los visitantes. Su presión fue decisiva en al menos dos de los tantos de los blancos.

3. La segunda particularidad es que aparezca la mejor versión de la escuadra humilde, en la que sepa exprimir sus recursos y pueda ocultar los defectos. Aprovechar las oportunidades que surjan y proteger cualquier conquista con la vida. Esto es complicado cuando se arranca tan mal y el entrenador se ve forzado a rectificar su alineación al lesionarse casi de inmediato un efectivo capital en su sistema como Montoro.

4. El tercer requisito necesario obliga a que las incidencias del encuentro, aquellos momentos claves que van orientando o decantan los acontecimientos, sonrían de cara al cómputo global. Esto tampoco satisfizo al Granada salvo por el regalo de Areola en el penalti, que forzó Carlos Fernández hostigándole.

5. Es imposible el análisis de un partido sin atender a la dictadura del marcador, sin estudiar el efecto motivador o perverso de ciertos hechos relevantes. No se podría explicar el brillante triunfo del Granada frente al Barça en Los Cármenes de hace un par de semanas sin señalar aquel doble error del lateral Junior Firpo en la acción ofensiva, a los dos minutos, que terminó culminando Ramón Azeez sobre la línea de gol. Una secuencia en la que el árbitro no invalidó el tanto por una disputa aérea previa entre Puertas y Lenglet en el origen.

6. Los rojiblancos tuvieron que soportar el juego combinativo de los azulgranas y minimizar sus progresiones, pero con el colchón de seguridad que otorgaba su ventaja. De hecho, cuando peor lo pasaban, llegó la pena máxima que terminó de derribar a los culés. Hubo un trabajo enorme del Granada, una considerable concentración y buenas maneras generales, con el arropo de una hinchada en éxtasis, pero la pelota entró pronto y engrandeció las opciones de resistencia.

7. Casi en el mismo segundo de partido en el que Azeez celebró aquel 1-0 frente a los culés marcó Karim Benzema este sábado, sepultando un planteamiento nazarí que pasaba, inevitablemente, por contener el ímpetu de los locales. El tanto del delantero francés subió al luminoso por una pifia a raíz de un fuera de juego mal tirado. Machís persiguió la subida de Odriozola pero en lugar de frenarse al llegar a la altura de su zaga siguió unos pasos más. Los centrales sabían que Benzema andurreaba detrás, pero en situación aparentemente ilegal. Machís le habilitó en su retroceso y el centro de Bale con el exterior se convirtió en un afilado cuchillo que rajó todo el arco de seguridad.

8. El Granada había tenido una reciente experiencia similar, de golpe temprano. Fue en Valladolid, aunque más tarde, a los 12 minutos. Lo del Bernabéu era peor y el horror aumentó cuando se lesionó Montoro. Su influencia en el fútbol rojiblanco es fundamental, no sólo por su valor creativo, movilidad y pases largos de alta precisión, sino porque también ejecuta el balón parado. De hecho, hasta que no entró Vadillo en la segunda parte, el Granada no recuperó un responsable consumado para faltas y saques de esquina.

9. Más grave que el 1-0 fue el fallo en el despeje de Domingos Duarte que antecedió al segundo. En lugar de alejar el balón con el pie, intentó un pase de cabeza a Herrera que interceptó Valverde. De nuevo, un instante que condicionó todo. No era igual irse al reposo con una herida que con dos, aunque para ello hubiera sido necesario un Rui superlativo. Valverde fue el elemento de desconcierto permanente para los nazaríes. También le robó la cartera a Puertas en la salida de balón que confluyó, tras un par de toques, en el trallazo de Modric.

10. Después, vino la recuperación. Machís recortó distancias con un golpe de castigo y un córner alimentó la creencia en el empate. El asunto no fue a mejor. James sentenció y rompió el récord personal de Diego Martínez, que en sus 50 partidos como rojiblanco, cumplidos en la capital de España, jamás había perdido por más de un gol de margen. Su equipo, con él, sólo ha mordido diez veces el polvo en ese periplo. Un bagaje impresionante que eleva el mérito de este conjunto esforzado, que se niega a hundirse hasta cuando todo invita a ello. Esa es su fuerza, el emblema, no ser la revelación del campeonato, etiqueta incómoda que el Granada rechaza.