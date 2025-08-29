Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javi Páez, con una camiseta negra del Granada, en una imagen personal. R. I.

Granada CF

Un acto «corto y emotivo» para pedir «respeto» por la afición

Javier Páez, presidente, de Unión Granadinista, anima a respaldar la concentración que tendrá lugar el domingo a las 20.30 junto a la tienda oficial del estadio

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:11

'La afición grita respeto' es el eslogan de la concentración de protesta que se celebrará en los prolegómenos del partido del Granada, auspiciada por ... Unión Granadinista, un nuevo colectivo de aficionados que trata de sumar al mayor número de miembros de la masa social rojiblanca. El acto tendrá lugar a las 20.30 horas frente a la tienda oficial del estadio Nuevo Los Cármenes, de manera que dé tiempo a acceder luego a la instalación para animar al equipo. Javier Páez es el presidente de esta agrupación que trata de huir de personalismos y que pretende ser un catalizador de cuantas reclamaciones tengan los hinchas, que ya recopilan mediante un formulario de inscripción. La previsión es reunirse en poco tiempo con los actuales dirigentes.

