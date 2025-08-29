Un acto «corto y emotivo» para pedir «respeto» por la afición

'La afición grita respeto' es el eslogan de la concentración de protesta que se celebrará en los prolegómenos del partido del Granada, auspiciada por ... Unión Granadinista, un nuevo colectivo de aficionados que trata de sumar al mayor número de miembros de la masa social rojiblanca. El acto tendrá lugar a las 20.30 horas frente a la tienda oficial del estadio Nuevo Los Cármenes, de manera que dé tiempo a acceder luego a la instalación para animar al equipo. Javier Páez es el presidente de esta agrupación que trata de huir de personalismos y que pretende ser un catalizador de cuantas reclamaciones tengan los hinchas, que ya recopilan mediante un formulario de inscripción. La previsión es reunirse en poco tiempo con los actuales dirigentes.

«Todo será corto, de unos 20 minutos, emotivo y bonito. Pedimos a la gente que llegue con anticipación. Cuando estemos todos juntos, cantaremos el himno del Granada. Luego leeremos un comunicado por parte de distintas voces y a continuación se harán otros cánticos pidiendo que hay que arengar al equipo. Sobre todo es reflejar que estamos presentes y que intentamos que los gestores del club nos perciban, que tienen que hacer las cosas mejor. No pedimos que se vaya o se quede alguien, sino que tengamos un futuro mejor», abunda.

«Queremos respeto para la afición», subraya este economista, que fue directivo en la primera etapa en Tercera división y en la junta gestora que capitaneó Ignacio Cuerva justo antes de la llegada de Gino Pozzo y Quique Pina. «Nos gustaría que hubiera una información más clara y certera sobre la realidad del club, una vía de comunicación más fluida con el aficionado a través de ruedas de prensa explicativas sobre lo deportivo, cantera, institucional, económico y en cuanto a instalaciones», detalla. «Hay muchos temas en el corto plazo a abordar para que haya una dignidad dentro de un club que en poco tiempo será centenario», resalta. «Esperamos que nuestras demandas sean atendidas. Queremos ser un órgano de supervisión, auditoría e información para la afición que se quede para siempre», enfatiza.

El movimiento está adquiriendo pujanza. Desde Unión Granadinista, se han tendido puentes con otros componentes de la 'familia' rojiblanca, como los accionistas minoritarios o la federación de peñas. «Todos son importantes y queremos aunar voluntades», añade.