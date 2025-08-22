Acierto en el gol anulado al Eibar y la expulsión de Loïc, pero más dudas con el posible penalti a Pau

El árbitro aragonés Carlos Muñiz tuvo tarea desde los primeros minutos, cuando anuló un gol de Martón por fuera de juego, a instancias de su ... asistente. El VAR corroboró su decisión. También lo hizo así cuando concedió el 2-0, en el que Hongla rompió cualquier posición antirreglamentaria de Arbilla.

Además, poco se le puede criticar en la expulsión a Loïc Williams por segunda amarilla. El central valenciano cometió un error de principiante con una mano descarada teniendo tarjeta.

Justo antes sí hubo una polémica de la que se quejó el Granada. Pau Casadesús fue derribado por Buta en el área. Fue una zancadilla leve, pero pudo pitarse.