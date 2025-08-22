Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Puntuación del árbitro | 6

Acierto en el gol anulado al Eibar y la expulsión de Loïc, pero más dudas con el posible penalti a Pau

El VAR corrobora todas sus decisiones

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:17

El árbitro aragonés Carlos Muñiz tuvo tarea desde los primeros minutos, cuando anuló un gol de Martón por fuera de juego, a instancias de su ... asistente. El VAR corroboró su decisión. También lo hizo así cuando concedió el 2-0, en el que Hongla rompió cualquier posición antirreglamentaria de Arbilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    «Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»
  3. 3 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  4. 4

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  5. 5

    Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos
  6. 6

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  7. 7 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  8. 8

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  9. 9

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  10. 10

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Acierto en el gol anulado al Eibar y la expulsión de Loïc, pero más dudas con el posible penalti a Pau

Acierto en el gol anulado al Eibar y la expulsión de Loïc, pero más dudas con el posible penalti a Pau