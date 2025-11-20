Acierta el resultado del Granada CF y AD Ceuta y gana un fantástico regalo
Llega El Marcador, el concurso que reta a los aficionados a pronosticar el resultado del duelo del 7 de diciembre
Granada
Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:00
La expectación por el duelo entre el Granada CF y la AD Ceuta, que se disputará el próximo domingo 7 de diciembre, se traslada más ... allá del césped. Con el lanzamiento de El Marcador, los aficionados tienen la oportunidad de medir su intuición futbolística y competir por un premio que hará las delicias de cualquier seguidor.
El concurso invita a pronosticar el resultado del encuentro con la misma pasión con la que se vive en la grada. Pero esta vez, acertar tiene recompensa mayor. El ganador disfrutará de un viaje a Ceuta con todo incluido para vivir el partido de vuelta: desplazamiento, dos noches en un hotel de cuatro estrellas y dos entradas para presenciar a la AD Ceuta y el Granada CF del fin de semana del 22 de febrero, una cita que se presume tan intensa como decisiva.
Para unirte a El Marcador y dejar tu pronóstico, sólo tienes que completar el siguiente formulario. La suerte, el conocimiento o la intuición harán el resto. ¡Participa y entra en la lucha por un premio inolvidable!
