Representantes de la asociación 5001, de accionistas minoritarios, en una entrevista con IDEAL. Pepe Marín

Granada CF

Accionistas minoritarios del Granada cargan contra la gestión del club

«No vamos a permitir más situaciones que agraven la crisis institucional, económica y deportiva que sufrimos. Adoptaremos las medidas que sean necesarias», advierten en su comunicado

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:45

Algunos de los accionistas minoritarios del Granada CF, aglutinados dentro de la asociación granadinista 5001, cargaron contra la gestión del club rojiblanco mediante un comunicado. En el mismo, estos aficionados del equipo manifiestan «su profunda preocupación por la grave crisis institucional que los actuales mandatarios han provocado». «Nos vamos a permitir más situaciones que agraven la crisis institucional, económica y deportiva que sufrimos. Adoptaremos las medidas que sean necesarias», advierten en la nota remitida.

Como exponente de esta situación, el colectivo subraya lo ocurrido en el partido del pasado sábado, en el cual Pacheta no pudo contar con cuatro fichajes debido a la falta de inscripción de estos futbolistas ante LaLiga a causa de los problemas con el límite salarial de la entidad. «Fue un espantoso ridículo a nivel nacional», destacan. «Se expuso a nuestro entrenador a una posible alineación indebida», añaden.

«La junta directiva de la asociación granadinista 5001 y los representantes del sindicato de accionistas minoritarios permaneceremos en alerta y expectantes para denunciar ante los aficionados y opinión pública granadinista cualquier acción o dejación de funciones del equipo directivo del Granada CF SAD», abundan.

