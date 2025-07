«La subida de los precios molesta, pero casi todos renovaremos»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 11 de julio 2025, 20:16 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

Anticipar la subida en los precios de los abonos para esta nueva temporada no calmó demasiado los ánimos entre los aficionados más fieles del Granada al comprobar que finalmente rondaría el 20%. Los representantes de los distintos colectivos mayoritarios del granadinismo lamentaron este encarecimiento «después de dos años deportivos tan malos» a consulta de IDEAL. Aun así, la mayoría seguirá anteponiendo su amor por los colores valga le cobren lo que le cobren: «Nos molesta, pero renovaremos casi todos».

El presidente de la asociación de peñas del Granada 'G19', Pepe Valcárcel, reconoce «cierta sensación de maltrato» entre la afición pero aun así matiza que «los precios no suben tanto sector por sector». «La dinámica reciente perjudica y hay gente que se plantea no renovar porque no le gusta la manera en la que el club viene haciendo las cosas, pero llevábamos tres años consecutivos con los mismos precios pese al suplemento contra el Real Madrid y el Barcelona en Primera y ni mucho menos son los más caros de Segunda. Aun así, podrían haberlo explicado en una rueda de prensa convencional, con preguntas de actualidad, y haber incluido el primer partido de Copa independientemente del rival al menos», esgrime, con fe en los fichajes «de futuro» firmados hasta la fecha.

«La subida sobraba, por más que se premie la fidelidad, y más si tenemos que volver a pasar por caja en caso de 'play off' o en la Copa; eso nos parece muy feo y no entendemos la necesidad», lamenta la presidenta de 'You'll never drink alone', Lidia Ramos. «Nos dan en el lomo pero ya estamos en fila india para renovar porque queremos al club independientemente de los que manden, y creo que alcanzaremos los 15.000 abonados», sostiene, entregada a Pacheta y «a que esté de acuerdo con lo que están fichando aunque sean futbolistas más bien desconocidos».

Como responsable de la peña decana del Granada, la de 'Los Cármenes', Paco Sánchez asume que «al granadino no le gusta que le toquen el bolsillo». «Veo lógico que suban los precios un poquito y no me parece excesivo con los descuentos por fidelidad; de haber disfrutado un poco más la temporada pasada, sin tantos altibajos aun sin subir, habría quedado en una anécdota. En un fondo nos sale a ocho euros el partido, y ya vale más el cine; todo espectáculo hay que pagarlo», entiende, aunque los detalles con el 'play off' y la Copa le parezcan «tan feos como los suplementos en Primera». «La directiva debería escuchar más a la afición, pero no nos queda otra que acatar lo que hagan al tratarse de una sociedad anónima deportiva», se encoge, viendo «positivo» el desembarco de jugadores jóvenes «a los que el Granada les parezca la panacea» bajo el deseo de que progresen «como aquellos que subieron de Segunda B a Primera años atrás».

Al frente de 'Sur Granaíno', que este año celebra su 25 aniversario, Miguel Páramos traslada con mucho sentido crítico que «el aumento de los precios es superior a lo que parece al incluir menos partidos» aunque sus peñistas agradezcan que «lo avisaran sin engañar, aunque pudieran hacerlo de una forma más empática, porque subirlos es lícito pero mentir, no». «Nos faltan explicaciones y esperamos que el hecho de que cada vez den menos la cara sea porque se les esté cayendo un poco de vergüenza; no confiamos en estos dirigentes, pero ojalá corrijan al fin la deriva que llevamos por lo menos», abundan.

También se muestra duro el presidente de 'Los Malafoyás', Miguel Lucena. «La subida nos parece una vergüenza porque además vemos que no gastan prácticamente nada en fichajes. Es ridículo que no den la cara, pero tampoco nos sorprende. Debemos unirnos todos los colectivos en torno al escudo para defender a nuestro club de estos gestores tan incompetentes», emplaza, aunque avanza que los suyos renovarán «a ciegas por sentimiento, como siempre, porque si no se quedaría el campo hecho un solar». Observa «melones por abrir» en las incorporaciones, pero confía «en Pacheta y en el ejemplo del Mirandés».

Polémica con el carné joven

Una de las polémicas de la nueva campaña fue la desaparición del acuerdo con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) que ampliaba el abono joven de 15 a 17 años hasta los 30 incluso. «Es torpe porque afecta a la masa social del futuro. Muchos de nuestros peñistas estudian fuera y se abonan de forma simbólica, pero esta vez renovarán en sectores más baratos; algunos llegan apurados a fin de mes por este 'capricho'», apunta.

