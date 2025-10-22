600 aficionados del Cádiz agotan las entradas en menos de diez minutos
La esquina de Los Cármenes reservada a los hinchas visitantes lucirá completa de amarillo
Granada
Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:50
600 aficionados del Cádiz agotaron en menos de diez minutos todas las entradas disponibles para los hinchas visitantes en Los Cármenes. La esquina del estadio ... entre la tribuna y el fondo norte lucirá completa de amarillo con motivo del derbi andaluz que acogerá Granada este sábado desde las 18.30 horas.
El Granada medirá su cambio de dinámica contra un rival que habría llegado líder de Segunda división de haber puntuado frente al Burgos este pasado lunes en el Nuevo Mirandilla. Será el primer derbi de la temporada en Los Cármenes, después del empate en Málaga, donde sí ganaron los amarillos hace justamente un mes.
También durante la presente primera vuelta, el Granada acogerá en Los Cármenes el derbi con el Córdoba el fin de semana del 23 de noviembre y sí afrontará a domicilio el de Almería como primer partido de Liga en el nuevo año 2026. En la segunda vuelta devolverá la visita al Cádiz antes de terminar enero y recibirá al Málaga en marzo y al Almería, en abril, antes de desplazarse a Córdoba ya en mayo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión