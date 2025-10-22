600 aficionados del Cádiz agotan las entradas en menos de diez minutos

600 aficionados del Cádiz agotaron en menos de diez minutos todas las entradas disponibles para los hinchas visitantes en Los Cármenes. La esquina del estadio ... entre la tribuna y el fondo norte lucirá completa de amarillo con motivo del derbi andaluz que acogerá Granada este sábado desde las 18.30 horas.

El Granada medirá su cambio de dinámica contra un rival que habría llegado líder de Segunda división de haber puntuado frente al Burgos este pasado lunes en el Nuevo Mirandilla. Será el primer derbi de la temporada en Los Cármenes, después del empate en Málaga, donde sí ganaron los amarillos hace justamente un mes.

También durante la presente primera vuelta, el Granada acogerá en Los Cármenes el derbi con el Córdoba el fin de semana del 23 de noviembre y sí afrontará a domicilio el de Almería como primer partido de Liga en el nuevo año 2026. En la segunda vuelta devolverá la visita al Cádiz antes de terminar enero y recibirá al Málaga en marzo y al Almería, en abril, antes de desplazarse a Córdoba ya en mayo.