Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aficionados del Cádiz en la esquina visitante de Los Cármenes. La Voz
Derbi en Granada

600 aficionados del Cádiz agotan las entradas en menos de diez minutos

La esquina de Los Cármenes reservada a los hinchas visitantes lucirá completa de amarillo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:50

Comenta

600 aficionados del Cádiz agotaron en menos de diez minutos todas las entradas disponibles para los hinchas visitantes en Los Cármenes. La esquina del estadio ... entre la tribuna y el fondo norte lucirá completa de amarillo con motivo del derbi andaluz que acogerá Granada este sábado desde las 18.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  4. 4 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  5. 5 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  9. 9

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada
  10. 10 Raúl Berdonés y Lola Índigo, entre los premiados con la Medalla de Oro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 600 aficionados del Cádiz agotan las entradas en menos de diez minutos

600 aficionados del Cádiz agotan las entradas en menos de diez minutos