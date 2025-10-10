La Zona de Bajas Emisiones, un frente común contra la contaminación

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:54 Compartir

La nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no solo consiste en poner límites a la circulación de los vehículos más contaminantes. Detrás de estas nuevas limitaciones se encuentra el objetivo de crear una barrera contra la contaminación para hacer de Granada un lugar mejor en el que vivir y trabajar. Se trata de una apuesta firme contra el cambio climático, pero también contra las consecuencias de la contaminación para la salud de granadinos y visitantes.

El artículo 14.3 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar esta área para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Granada, el Ayuntamiento ha optado por aplicar la ZBE a todo el núcleo urbano, una superficie de más de 23 kilómetros cuadrados. Dado que los estudios municipales muestran que, por la topografía y condiciones meteorológicas de la capital, las medidas parciales no serían suficientes para alcanzar los objetivos de calidad del aire. Por lo que esta limitación deja fuera únicamente puntos muy concretos de la ciudad, como el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, accesos al cementerio o el hospital PTS, tal y como se detalla en la cartografía del proyecto.

Aunque este cumplimiento legal es solo la cara más visible de un problema que afecta directamente a la vida de todos los granadinos.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España se producen más de 30.000 muertes prematuras al año relacionadas con la polución atmosférica. La Organización Mundial de la Salud alerta de que el 99 % de la población mundial respira aire contaminado. Granada no es ajena a esta realidad y la ZBE busca revertirla con una medida estructural que sitúe a la ciudad en la vanguardia de la sostenibilidad urbana.

Una ciudad atrapada en su propia geografía

El caso de Granada es especialmente preocupante por sus características naturales. Ya que la ciudad está situada en una depresión rodeada de montañas y sometida a largos periodos anticiclónicos, con escasa ventilación atmosférica y frecuentes episodios de inversión térmica. Estas condiciones favorecen que los contaminantes derivados del tráfico y de la calefacción permanezcan estancados sobre la urbe, sin posibilidad de dispersarse.

A ello se suma la elevada densidad urbana y la fuerte dependencia del vehículo privado, que no solo contribuye a aumentar las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión, sino que está vinculado a un modelo de movilidad sedentaria y a mayores índices de siniestralidad. El resultado es un aire que, en demasiadas ocasiones, supera los límites recomendados por la Unión Europea y la OMS. Por lo que no se trata solo de un problema ambiental. Los estudios científicos asocian la exposición prolongada a la contaminación con un incremento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer e incluso de accidentes cerebrovasculares.

Un paso adelante en la lucha contra el cambio climático

La implantación de la ZBE de Granada no solo pretende proteger la salud de sus más de 230.000 habitantes, sino también contribuir a la lucha global contra el cambio climático. El tráfico rodado es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades. Por lo que reducir su impacto es indispensable para cumplir con los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030.

La creación de la ZBE busca transformar el espacio urbano en un entorno más saludable, seguro e inclusivo, donde se fomente el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Se prevé que la reducción del tráfico más contaminante en el núcleo urbano permitirá avanzar hacia una movilidad más activa y compartida, disminuyendo el ruido ambiental y recuperando espacios para el encuentro ciudadano. De esta manera, Granada no solo da cumplimiento a una exigencia legal, sino que se posiciona como referente en sostenibilidad, ofreciendo a toda la provincia un aire más limpio y una ciudad más habitable.

Por otro lado, se han diseñado mecanismos para que la ZBE no suponga un obstáculo insalvable. De esta forma, están previstas excepciones para aquellos desplazamientos vinculados a tratamientos médicos, trámites administrativos esenciales, trabajo o asistencia a personas dependientes, siempre que se justifique mediante la autorización correspondiente. Se ha habilitado una página web con toda la información (www.movilidadgranada.com/zbe.php) y se ha creado el correo zbe@granada.org para que la ciudadanía pueda enviar cualquier pregunta relacionada con la nueva normativa, excepciones y autorizaciones.