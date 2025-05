La zona de bajas emisiones entra en vigor el 9 de mayo sin multas

La zona de bajas emisiones de Granada ya tiene fecha. Será el próximo 9 de mayo cuando las limitaciones, que tienen como objetivo impedir el ... acceso al núcleo urbano de los coches más contaminantes, empiecen a funcionar. El inicio, sin embargo, apenas será notado por los conductores. El retraso de las sanciones hasta el último tercio del año hará que la circulación se mantenga en las mismas circunstancias hasta ese momento, pues nada ocurrirá a los incumplidores.

La puesta en marcha de las restricciones debía hacerse en abril, tal y como anunció a comienzos de 2024 la alcaldesa, Marifrán Carazo. Hace dos meses, sin embargo, la regidora anunció cambios sobre los planes iniciales como consecuencia del alto número de propuestas llegadas al Ayuntamiento para diseñar las listas blancas, es decir, la relación de vehículos que no se verían afectados por la normativa a pesar de ser considerado un coche altamente contaminante.

La primera edil explicó que la zona de bajas emisiones se pondría en marcha sin sanciones, que se atrasarían hasta octubre a la espera de tener el catálogo completo de excepciones. En la práctica, la decisión implica que los cambios no afectarán a los conductores que no cumplan las restricciones, por lo que no se espera que se produzcan modificaciones en los hábitos de circulación a corto plazo al eliminar el fundamento coercitivo de la iniciativa.

A la espera de que el área de Movilidad, que dirige la popular Ana Agudo, determine el catálogo completo de excepciones, los técnicos han continuado dando pasos adelante en la tramitación de las restricciones en las últimas semanas.

En el pleno ordinario de marzo, la corporación municipal aprobó, con los únicos votos de los populares, las últimas dos normativas que se requerían para la puesta en marcha de las restricciones. Se trata de la adenda al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada, el famoso PMUS, para incluir las limitaciones y la unificación en un solo texto de todas las ordenanzas municipales relacionadas con la movilidad con la novedad de las medidas. Los textos se publicaron oficialmente en el boletín oficial, como marca la ley, en las dos semanas siguientes, por lo que, de acuerdo a la planificación de la concejalía, solo restaba comunicar el inicio de las restricciones a las administraciones.

Aunque teóricamente estará implantada en mayo, se espera que al no haber sanciones se pueda circular como hasta ahora

El aviso a la Subdelegación del Gobierno se hizo el pasado 15 de abril, según han confirmado fuentes municipales a este periódico. A partir de ahí, deben pasar 15 días hábiles para la entrada en vigor, un periodo que terminará el 9 de mayo. Será en ese momento cuando la zona de bajas emisiones cobre forma, al menos sobre el papel.

A partir de entonces, los vehículos sin distintivo ambientales –los vehículos de gasolina anteriores al 2001 y los de diésel anteriores al 2006– que no estén registrados en Granada capital no podrán seguir accediendo –teóricamente, en la práctica podrán seguir puesto que no habrá sanciones– al núcleo urbano, salvo para entrar en algunos de los aparcamientos de borde o en aquellos caso excepcionales que el Consistorio tiene determinados.

Excepciones

Aunque el listado completo aún no es definitivo, podrán acceder con autorización quienes no cumplan los requisitos, pero tengan rentas bajas y deban trasladarse a la capital por motivos laborales. También podrán hacerlo los dueños de coches o motos contaminantes que tengan una citación judicial, o aquellos que sean además propietarios de un garaje en la ciudad. Quienes tengan más de 67 años y sean propietarios de un vehículo sin la etiqueta podrán llegar a la ciudad.

La nueva ordenanza establece que algunos casos requerirán únicamente de autorización puntual para poder seguir accediendo como hasta ahora a pesar de que los vehículos no cumplan las limitaciones. Entre estos casos están, por ejemplo, aquellos vehículos vinculados a la ejecución de obras dentro de la zona de bajas emisiones o que efectúen traslado de personas «por razones de urgencia, alta hospitalaria o acudan a tratamiento de larga duración con justificación médica». También requerirán de autorización puntual coches históricos sin domicilio fiscal en la ciudad con motivación justificada por participación en eventos o actos singulares.

Podrán entrar con autorizaciones puntuales por necesidades específicas vehículos sin distintivo que no estén censados en la capital, pero estén vinculados a la ejecución de obras dentro de la zona de bajas emisiones. También coches que vayan parkings públicos, aunque no sean considerados de borde, siempre y cuidado estén estacionados más de una hora. También podrán hacerlo conductores que soliciten con antelación acceder a talleres de reparaciones que se encuentren en la capital.