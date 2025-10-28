Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

La zarzuela regresa a Granada con el 'Barbero de Sevilla'

El próximo 4 de diciembre a las 20:00 horas, el Teatro Municipal Isabel La Católica será el escenario donde la primera compañía lírica de Andalucía presentará esta zarzuela, en un acto dividido en tres cuadros, con libreto de Guillermo Perrín y Vico y Miguel de Palacios.

IDEAL

Martes, 28 de octubre 2025, 17:00

Disfrutar de la zarzuela es uno de esos planes que siempre son un acierto. Este género musical, rico en tradición y emoción, ofrece al espectador ... una experiencia única que combina teatro, canto y humor. En esta ocasión, la ciudad de Granada se prepara para recibir con entusiasmo el emblemático 'El Barbero de Sevilla, una obra maestra que prometen deleitar a los amantes del arte lírico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  4. 4

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  5. 5 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  6. 6 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  7. 7 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  8. 8

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos
  9. 9 El infierno de Lidia en Granada: «Me he cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo»
  10. 10 Agresiva oferta de El Corte Inglés en una garrafa de aceite de oliva virgen extra que rompe el mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La zarzuela regresa a Granada con el 'Barbero de Sevilla'

La zarzuela regresa a Granada con el &#039;Barbero de Sevilla&#039;