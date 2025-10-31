La vida en un pueblo de 70 vecinos y cuatro millones de abejas Carolina García, una joven de 32 años, monta en Sillar Baja un apiario con 200 colmenas rodeado de olivos y pistachos

Laura Ubago Granada Viernes, 31 de octubre 2025, 23:25

Carolina lleva adrenalina en su Jeep por si la cosa se pone fea. Es alérgica al veneno de las abejas y la propietaria de una explotación con 200 colmenas y cuatro millones de ellas. De abejas. Son sus niñas. Se le ilumina la cara cuando cuenta sus usos y costumbres y se enorgullece de «lo inteligentes que son». Las conoce perfectamente y adora las dinámicas de la floración, de los zánganos, de las reinas. Ella es la reina de las abejas y no lo piensa dejar a pesar del miedo a que su cuerpo reaccione con un desmayo ante el picotazo. «Si no les haces nada... no pican», dice mientras se aparta una del dedo con total calma.

Con 32 años, Carolina García es feliz en un pueblo de 70 habitantes –censados–. En la vida cotidiana, no superan las 30 almas. Se llama Sillar Baja y es un anejo de Diezma, a unos veinte minutos en coche de Guadix. No tiene carencias. Solo alegrías en este puñado de casas organizadas entorno a un consultorio médico y un centro de mayores que ahora es bar y tienda. El negocio se llama Sierra de Arana y abre mañana y tarde todos los días menos los lunes y los martes. Lo lleva una pareja joven y también hay otro par de veinteañeros que son la hermana de Carolina, Encarni, y su novio. Ellos trabajan en una empresa de jardines y son los que adecentan el pueblo, que luce limpio y bien cuidado en una de las últimas tardes de octubre.

No hay término medio. El resto de vecinos son bastante mayores y no hay ni un solo niño. Hay silencio y un par de perros que salen al encuentro de quien pasa, si es que pasa alguien.

Carolina es agricultora y apicultora. Tiene en Sillar una finca de pistachos, olivos y las colmenas y vive allí junto a su marido, que tiene una granja de cabras.

Esta apasionada de las abejas es de Tocón (Quéntar) y allí pasó su infancia y sus días escolares. Después se fue a estudiar el instituto a Granada y vivía en la residencia Virgen de las Nieves, interna, y allí fue donde conoció a su marido, por el que cambió su rumbo y acabó en Sillar Baja, de donde él sí es originario.

Inicialmente, Carolina quiso ser psicóloga y estudió Psicología. Ejerció con niños con discapacidad y aunque le llenaba sabía que no era lo suyo. Ni la ciudad, ni el estrés, ni la profesión.

«Entonces pensé en venirme al campo, pedí una subvención y monté la finca», cuenta esta agricultora que decidió arriesgar con los pistachos y sembrarlos junto a los olivos.

Mientras que poner una planta de olivo cuesta 90 céntimos la del pistacho valía 12 euros. Además los árboles del fruto de moda son delicados y tardan muchos años en arrancar, pero ella no tiene prisa. Confía en su inversión y piensa vender los pistachos sin intermediarios como ya hace con la miel y el aceite.

Espabilada, resuelta, con ganas de comerse el mundo desde este rinconcito de la provincia de Granada, Carolina madruga y cuida su finca, apodada La Patrona –como sus productos– en alusión clara a que ella es la jefa y la que domina estas artes rurales, después de haberse formado e informado.

Se las llevó a Almería

Carolina cuenta con entusiasmo las curiosidades de sus abejas, cómo se las llevó a Almería veinte días para que creasen miel con unas flores almerienses muy buenas. Entiende de este mundo apícola y se relaciona con ellas con la mirada de cuidados de su familia que siempre la acompaña cuando hay que recoger la miel.

La joven agricultora se enfunda en su traje protector y revisa cada día que las abejas estén bien, que tengan alimento e incluso mimos. La miel de romero de La Patrona ha sido todo un éxito y confía en poder vivir de su negocio desde la tranquilidad que da Sillar Baja.

Para luchar contra la despoblación lo tiene claro. «Que se conozca el mundo rural, que los niños sepan de agricultura y ganadería y que se apueste también por las mujeres» porque para Carolina, son las que pueden fijarse al territorio y asentar la vida en los municipios pequeños.

La apicultora defiende la vida en Sillar porque no le falta de nada. «Tenemos ocio, vamos a Guadix que está aquí al lado», expresa esta emprendedora que disfruta con un paseo entre sus árboles que crecen poco a poco en este cerro rodeado de silencio. Después pasea por el pueblo. Saluda al único que pasa, su primo y sonríe al ver la primera chimenea encendida, mientras sus abejas descansan en sus colmenas y se esconden del frío que llega temprano a Sillar Baja.

