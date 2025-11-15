Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agustín vive y trabaja en Bubión, su pueblo de toda la vida

Agustín vive y trabaja en Bubión, su pueblo de toda la vida

El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros

El joven trabaja en Bubión como arqueólogo y se dedica a mantener el patrimonio y el paisaje de su tierra

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

Agustín no consigue dar tres pasos seguidos en Bubión sin que algún vecino se interese por él. «¿Ya estás de vuelta?», le preguntan. Él asiente ... con la cabeza y les responde con una sonrisa y una mirada cómplice. Siente la misma pasión que sus paisanos por su tierra. No todos los pueblos de apenas 300 habitantes tienen entre sus ciudadanos a un joven de 31 años que se dedica a hacer proyectos arqueológicos por distintas partes del mundo, pero también en la comarca de la Alpujarra, el lugar en el que nació y se crió. Es ahí donde se encarga de recuperar las acequias medievales que se distribuyen por la zona, de desarrollar los bancales escalonados propios de este lugar y de difundir y explicar la historia arquitectónica que marca la identidad alpujarreña.

