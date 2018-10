Wikipedia deja de definir Almanjáyar como «la zona más peligrosa de España» Así era la publicación de Almanjáyar en la Wikipedia antes de la modificación. / WIKIPEDIA La denuncia realizada en las páginas de IDEAL lleva a la enciclopedia libre a modificar su contenido sobre este barrio de la ciudad JAVIER F. BARRERA GRANADA Domingo, 21 octubre 2018, 02:38

La enciclopedia libre en Internet Wikipedia ya no define el barrio granadino de Almanjáyar como «la zona más peligrosa de España». La denuncia realizada por el Ayuntamiento de Granada publicada en el periódico IDEAL ha surgido efecto. Los editores de Wikipedia han borrado de un plumazo la frase que ha generado tanta polémica a la vez que críticas por la falta de seriedad y de fuentes fiables que demostraran las afirmaciones.

La entrada que Wikipedia dedica a Almanjáyar en su tercer párrafo, decía: «La época más antigua de la que se tiene conocimiento es la Edad Media. En aquel entonces, era un gran territorio vallado donde se depositaba el estiércol. Actualmente es considerada por expertos la zona más peligrosa de España». La última frase ha desaparecido.

La concejala de Derechos Sociales y presidenta de la junta del distrito Norte, Jemi Sánchez, se muestra contenta por el rápido arreglo que ha tenido esta situación. «Ahora es más justo», señala a este periódico. Sin embargo, mantiene que «hay que seguir editando el artículo, porque mantiene un cúmulo de inexactitudes incomprensibles».

En efecto, no es sola la frase de que Almanjáyar es el barrio más peligroso de España lo que se criticaba, la concejala Jemi Sánchez manifestó esta semana a este periódico, al denunciar a Wikipedia, que «el artículo es vergonzoso, lleno de falsedades, de lugares comunes y, directamente, de mentiras». Además, señala, «no hay ni una sola fuente fiable que acredite este cúmulo de afirmaciones desdeñosas con un barrio y un distrito donde la gente vive y trabaja como en cualquier otro».

La concejala repetía ayer su idea de ofrecer fuentes fiables y de convertir a los vecinos del distrito Norte en editores de Wikipedia: «Tenemos pensado activar un protocolo para que Wikipedia acepte nuestras correcciones, que serán realizadas todas con fuentes fiables y oficiales y con referencias a medios de comunicación, estudios oficiales de administraciones como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, la propia Universidad de Granada y, por supuesto, toda la acción de la potente y profunda masa asociativa de oenegés y demás que trabajan en el distrito Norte».

Respecto a los vecinos: «Van a ser la pieza clave en todo el proceso». «Vamos a convocar unos talleres para enseñar a editar Wikipedia y vamos a proponer que sean también los vecinos de Almanjáyar los que cuenten en la Wikipedia cómo es su barrio. No hay más fuerza que el propio testimonio de los que viven en Almanjáyar», razona la concejala.

El día después

Jemi Sánchez comenta que «la reacción que despertó en la gente era necesaria. A veces hace falta un revulsivo para acabar con prejuicios tan arraigados y empezar a transformar: conciencias y calles». Confirma que «el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de dar una visión real que ayude a salir del agujero de cuarenta años a siete barrios humildes que son parte necesaria e inseparable de Granada».

Y aporta también su propia experiencia personal: «Quienes conocemos profundamente estos barrios, sus calles y sus gentes, sabemos que sus bondades son más grandes e importantes que sus defectos». Y respecto al artículo critica que «las afirmaciones de ese entrada han resultado ser un bulo que dilapida nuestros esfuerzos por sacar una imagen más real del distrito y de Almanjáyar en particular, una imagen positiva de convivencia, de esfuerzo, de lucha y de reivindicación. Es el Almanjáyar que conozco, y es el Almanjáyar que está respondiendo».

La concejala proclama que «Norte no da miedo. No me siento insegura al andar por sus calles, me da más miedo que los estereotipos sentencien con sus mentiras a tantas personas». Y continúa: «Por eso nuestra propuesta de reescribir la Wikipedia se convierte en llamamiento comunitario. Las cosas más bonitas nacen de la gente que trabaja en equipo por un mismo fin. Muchas personas están ya cansadas de soportar el peso de todo lo malo y lo peor de Granada. Cansadas de no tener oportunidades y de ser siempre objeto de crítica y rechazo».

Por eso trabaja, mantiene, «para darle la vuelta». Por ello, «también pasa por formar a la ciudadanía, organizar sesiones de trabajo, reflexión y reedición». Y se pone fecha. «Lo haremos este último trimestre del año. Ya hay mucha gente interesada en participar, personas que se han puesto desde el primer momento a editar o a enviarnos propuestas e informaciones contrastadas y reales. La ciudadanía es un libro abierto lleno de sabiduría y vivencias. Es todo ese potencial el que hay que usar para dar la vuelta a los estereotipos».

Y termina: «Por eso nuestra biblioteca se ha abierto y además de editar Wikipedia, facilitamos fuentes reales de diagnóstico». Pone un ejemplo: «El apartado referente a la construcción del barrio lo vamos a reeditar con los estudios de AVRA . Información de sociólogos y urbanistas que conocen la historia de las primeras viviendas y de los primeros vecinos que provenían del desalojo de La Virgencica».

Un debate intenso

La entrada en Wikipedia, en su pestaña denominada 'Discusión', recoge comentarios que señalan el profundo desacuerdo con el contenido. Por ejemplo, «este artículo, en general, es un desastre. Contiene gran cantidad de opiniones y juicios de valor, además de aportarse multitud de datos sin acompañar las fuentes. Parece ser que mucha gente olvida o ignora que Wikipedia no es neutral y aprovecha para introducir en ella su visión particular de las cosas».

Otro de los comentarios Dice: «Completamente de acuerdo con lo dicho anteriormente. Este artículo es de vergüenza, simplemente se basa en su visión de las cosas, que nada tiene que ver con la realidad. Para expresas sus opiniones existen otros lugares, aquí se pide un mínimo de conocimiento del tema».

Y el último en llegar: «Este artículo está redactado con vaguedad, inexactitud, prejuicios y falsedades. Mezcla zonas distintas, y la información no está contrastada, justificada ni referenciada. Soy vecino del barrio y no reconozco lo que leo». Los vecinos, como pretende la concejala Jemi Sánchez, ya han empezado a editar Wikipedia.