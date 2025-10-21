Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital El Gobierno, además de reintroducir esta especie autóctona en su cauce, trabaja ya en la renaturalización del río Monachil

Carlos Balboa Granada Martes, 21 de octubre 2025, 16:16 Comenta Compartir

Truchas en el río Genil incluso en su paso por Granada capital. ¿Cómo será posible? Fácil. El Gobierno reintroducirá esta especie autóctona en el cauce fluvial en el tramo entre Granada, Cenes de la Vega y Pinos Genil. Así lo ha dado a conocer este martes el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, durante la visita a actuaciones que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en estos espacios, cuya inversión prevista asciende a 23,6 millones de euros.

En este sentido, además de los tratamientos en la vegetación para eliminar especies invasoras, se ha actuado para aumentar la permeabilidad del cauce y construido estanques, con láminas de agua de 70 centímetros, para permitir el paso de las truchas y otras especies del lugar. En consecuencia, se ha adaptado el espacio, con saltos de agua y vegetación adecuada, «que permitirán la introducción de esta especie entre finales de octubre y principios de noviembre, ofreciendo un espacio vivo».

Renaturalización del río Monachil

En Monachil, los trabajos para la restauración fluvial del río, cuenta con una inversión prevista de 7,25 M€, «y representa una de las principales intervenciones de restauración fluvial en curso en la provincia de Granada dentro del Plan de Recuperación», ha destacado Fernández. En concreto, las obras tienen por objeto la mejora ecológica e integración ambiental del cauce del río Monachil entre los términos municipales de Granada, Huétor Vega y Monachil, promoviendo la restauración del ecosistema fluvial y su conexión con el entorno urbano y natural.

Arroyo Salado

También está ya ejecutada la actuación en la cuenca del río Cúllar y Arroyo Salado, que han superado los 2,6 millones de euros, y muy avanzadas, casi finalizadas, las que se desarrollan en los ríos Guadix y Baza para la reparación de daños provocados por las fuertes lluvias, avenidas y acumulación de sedimentos.

Las actuaciones incluyen plantaciones de especies autóctonas y la retirada de vegetación invasora, así como la ejecución de un sendero en ambas márgenes del cauce, con una primera sección de accesibilidad universal en los términos de Granada y Huétor Vega, que continúa en una única margen hasta las inmediaciones del Parque Natural de Sierra Nevada, alcanzando una longitud total superior a cinco kilómetros.

El proyecto contempla también la demolición de un azud y la construcción de una sección de hormigón destinada a una estación de aforos para el control de caudales ecológicos, junto con la ejecución de cuatro pasarelas sobre el cauce, actualmente en fase de cimentación dos de ellas.