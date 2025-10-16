Vuelve, una tarde más, a fascinarte con lo mejor de la música indie y electrónica

IDEAL Jueves, 16 de octubre 2025, 12:19 Compartir

Este fin de semana se presenta como una oportunidad perfecta para sumergirse en el vibrante mundo de la música indie. Aunque este género ha evolucionado más allá de sus raíces, continúa siendo una de las formas más auténticas de expresión musical. La música indie, producida independientemente de las grandes discográficas, otorga a los artistas una libertad creativa que se traduce en sonidos únicos y letras introspectivas.

Si buscas un plan fascinante para el sábado 18 de octubre de 2025, no puedes perderte la cita en el Fascinado Club, que aterriza un mes más en la Sala Aliatar. Desde las 17:30 hasta las 23:30 horas, el centro de Granada se transformará en un epicentro musical donde la vibra indie y electrónica se entrelazarán, creando un espacio perfecto para disfrutar, bailar y conectar con otros amantes de la música. En Oferplan Granada de IDEAL puedes adquir entradas a un precio exclusivo para nuestros lectores y usuarios.

El evento cuenta con un line-up estelar que promete mantener la energía al máximo durante toda la jornada. Entre los destacados se encuentran:

- Pepe Difenders: Conocido por su estilo fresco y enérgico, Pepe traerá a la tarde un set repleto de ritmos contagiosos que invitarán a todos a moverse.

- Quinto B: Este artista ha capturado la atención del público con su forma innovadora de mezclar géneros, ofreciendo un espectáculo que combina melodías pegajosas y letras que resuenan con la experiencia juvenil.

- Javi Mattel: Con su enfoque creativo y sonido innovador, Javi cerrará el evento con broche de oro, garantizando que la noche se despida con la mejor energía.

