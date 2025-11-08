Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un agente de la Policía Local charla con un conductor de un autobús de la línea N5. Blanca Rodríguez

Vuelve la escolta policial y el desvío de buses por los 'huevazos' en Norte

Los vecinos del distrito denuncian que no se les advierte con antelación y piden que se reanude el recorrido de las líneas

Sandra Martínez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Los agentes de la Policía Local suben al furgón cuando empieza a caer el sol. Se dirigen a los «puntos conflictivos» por lanzamiento de huevos ... a los autobuses en distrito Norte, una práctica que se ha vuelto a registrar estas últimas dos semanas y que ha hecho que patrullas escolten de nuevo a estos vehículos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  3. 3 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  4. 4 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  5. 5

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  6. 6 El rey de la carne madurada de Granada
  7. 7 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  8. 8 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España
  9. 9 La cardióloga infantil de Granada premiada por su labor humanitaria
  10. 10 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vuelve la escolta policial y el desvío de buses por los 'huevazos' en Norte

Vuelve la escolta policial y el desvío de buses por los &#039;huevazos&#039; en Norte