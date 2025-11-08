Vuelve la escolta policial y el desvío de buses por los 'huevazos' en Norte

Los agentes de la Policía Local suben al furgón cuando empieza a caer el sol. Se dirigen a los «puntos conflictivos» por lanzamiento de huevos ... a los autobuses en distrito Norte, una práctica que se ha vuelto a registrar estas últimas dos semanas y que ha hecho que patrullas escolten de nuevo a estos vehículos.

Los vecinos del distrito denunciaron esta situación en la última junta municipal, que tuvo lugar el pasado martes, y pidieron al Ayuntamiento de Granada medidas para recuperar el recorrido habitual cuanto antes. Las líneas afectadas son la 5, la 8 y la N6 y, según expresan los afectados, las incidencias se producen desde hace dos semanas. El cambio de recorrido se produce a partir de las tardes, cuando anochece y se producen estos actos vandálicos. Se quejan, además, de que nadie les avisa y de que no hay en los autobuses ni las paradas ningún cartel informativo que les advierta del cambio. Según explican los vecinos, la línea 8 circula por carretera de Alfacar y sigue recto hacia Casería de Montijo, por lo que evita así la zona de Cartuja. En concreto, las calles Julio Moreno Dávila y Henríquez de Jorquera.

Lo mismo sucede con el 5, que no llega al centro de salud de Cartuja y no pasa por la calle Fray Juan Sánchez Cotán ni Julio Moreno Dávila. Tampoco cumple con su ruta el N6, desde Casería del Cerro hasta la avenida de la Constitución. Alsa explica que las modificaciones en el recorrido se producen en función de donde registran el lanzamiento de objetos. Los vecinos del distrito se quejan de que esta situación afecta a su desplazamiento al trabajo o en el trayecto de regreso a casa a la salida de sus empleos

La Policía Local, por su parte, confirma que han registrado estas incidencias en los últimos días y que sus propios vehículos han sufrido también 'huevazos'. Iniciaron un dispositivo especial de vigilancia por Halloween, que comenzó el pasado 19 de octubre y que iba a durar hasta el 2 de noviembre, pero se amplió hasta ayer. Diversas patrullas se han encargado de custodiar los autobuses para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros. Esta práctica ha causado anteriormente rotura de lunas.

El protocolo se activaba a partir de las 17.00 horas y se intensificaba los fines de semana. Desde Policía Local aseguran que mantendrán la vigilancia en el distrito. Son los propios conductores de los autobuses quienes les avisan si se producen este tipo de actos vandálicos. Es entonces cuando activan los desvíos.

No es la primera vez que Norte registra estas incidencias. El Ayuntamiento de Granada dispuso en febrero de este mismo año drones para vigilar las pedradas que los autobuses sufrían al circular por la zona. Los dispositivos aéreos se utilizaron para controlar el tráfico y las rutas de las líneas de transporte. El incremento de la vigilancia se extendió entonces en todo el distrito. Principalmente, a partir del anochecer, cuando ocurren estos hechos. Las líneas se vieron también afectadas en mayo del año pasado.