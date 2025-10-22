Los vuelos más baratos para salir de Granada en el puente de diciembre: billetes desde 13 euros Existen varias opciones para viajar de forma económica desde el aeropuerto granadino durante el próximo puente de diciembre con destinos nacionales e internacionales

Alberto Flores Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:14

El próximo puente de diciembre, que tendrá lugar entre los días 6 y 8 de diciembre debido a los festivos del Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada Concepción, serán muchos los granadinos que aprovechen para salir de la ciudad y disfrutar de una pequeña escapada antes de la Navidad.

Y aunque muchos de ellos aprovecharán la ocasión para desplazarse en coche, autobús o tren, habrá muchos otros que prefieran marcharse a esa escapada en avión. Y para esos últimos, desde IDEAL hemos recopilado un listado con seis vuelos baratos, tres de ellos nacionales y otros tres fuera de España, desde el aeropuerto de Granada.

Vuelos baratos para viajar por España

Las opciones de vuelos más baratas tienen como destino a otras ciudades españolas. Para quienes puedan disfrutar del puente desde el viernes, el destino más barato de todos según Skyscanner es Las Palmas de Gran Canaria, con vuelos disponibles desde 26 euros por viajero. Por solo dos euros más también es posible viajar a Santander, mientras que los vuelos a la capital de España solo cuestan 36 euros el billete.

En caso de querer realizar el viaje un día más tarde, el 6 de diciembre, las opciones más baratas por billete son Palma de Mallorca (13 euros), Madrid (20 euros) y Santa Cruz de Tenerife (25 euros).

Vuelos baratos para viajar a Europa

En el caso de los billetes de avión para viajar a Europa desde Granada en el puente de diciembre, el destino más barato disponible para viajar el viernes día 5 es Lisboa, con 185 euros el billete por viajero. Le sigue París, con un precio de 182 euros, y Ámsterdam, con 208 euros.

El día 6 los vuelos a París y Ámsterdam son más económicos, con precios desde 90 y 127 euros respectivamente. Sin embargo, para este día no hay opciones de viaje disponibles a Lisboa.