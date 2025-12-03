Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elenita junto a su madre con una camiseta de Cristiano Ronaldo. Instagram

Todos se vuelcan para ayudar a Elenita: de Cristiano Ronaldo y Dani Martín a María Pérez

Multitud de personalidades han mostrado su apoyo a la pequeña granadina de ocho años de edad que sufre el síndrome de Neddams, una enfermedad ultra rara

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:24

Comenta

Todo el mundo se está volcando con Elenita, la niña granadina de ocho años de edad que sufre el síndrome de Neddams, una enfermedad ultra ... rara neurodegenerativa que ya le impide caminar y que hace que cada vez hable más despacio. Y cada día que pasa, la regresión es mayor, por lo que el tiempo corre para ella.

