Todos se vuelcan para ayudar a Elenita: de Cristiano Ronaldo y Dani Martín a María Pérez

Todo el mundo se está volcando con Elenita, la niña granadina de ocho años de edad que sufre el síndrome de Neddams, una enfermedad ultra ... rara neurodegenerativa que ya le impide caminar y que hace que cada vez hable más despacio. Y cada día que pasa, la regresión es mayor, por lo que el tiempo corre para ella.

En toda España solo hay 13 casos diagnosticados de síndrome de Neddams. Hasta ahora no había tratamientos contra dicha enfermedad, pero un equipo de investigación en Estados Unidos ha conseguido desarrollar la primera terapia que podría frenar y revertir este síndrome. Pero el problema es que tiene un coste elevado: traer todo hasta España costaría alrededor de un millón y medio de dólares, una cantidad desorbitada para la mayoría d de personas.

Pero el caso de Elenita ha traspasado las fronteras de Granada y son muchos los famosos que han decidido aportar su granito de arena para ayudar a la joven granadina. Por ejemplo, hace tan solo unos días el cantante Dani Martín ofreció un disco firmado para realizar una subasta benéfica. Y justo antes eran Cristiano Ronaldo y Georgina los que regalaban dos camisetas del futbolista portugués, también para la subasta.

Además, otras personalidades como María Pérez, varios futbolistas del Granada CF, la cantante Rosa López y el humorista Santi Rodríguez, entre muchos otros, han solicitado donaciones y mostrado su apoyo a Elenita. Todos con un mismo objetivo: ayudar a la pequeña para que pueda tener un tratamiento que ahora mismo es su esperanza.

Próxima cita para ayudar a Elenita: flamenco benéfico

A todos estos apoyos hay que sumar uno más: el del Tablao La Alboreá, ubicado en el número 3 de la calle Pan, junto a Plaza Nueva. Este famoso tablao granadino ha organizado un espectáculo de flamenco benéfico en el que participará Eva Esquivel que tendrá lugar el día 14 de diciembre a las 12:00 horas y cuya recaudación irá a la Asociación Por la sonrisa de Elenita.

Además de asistir a la cita de flamenco benéfico, también se pueden realizar donaciones a través de la página web Por la sonrisa de Elenita; a través de un código de Bizum solidario (09157); mediante crowdfunding, y también vía PayPal.