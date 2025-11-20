Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada

La mujer se vio obligada a recorrer los 15.000 kilómetros que separan Japón de Madrid para denunciar a su expareja por, presuntamente, amenazarla desde ... Granada. Según manifestó la propia afectada en la Comisaría del Aeropuerto de Barajas, que fue donde formalizó la acusación, tuvo que hacer el largo viaje porque no pudo emprender las acciones legales contra su ex compañero sentimental en el país nipón, que era donde ella había fijado su residencia en marzo de 2024. Hasta allí, siempre supuestamente, le persiguió una relación tóxica que había mantenido en España.

Tribunal Supremo

Un mes después de asentarse en Japón, el sospechoso, tanto por videoconferencia como mediante guasaps, habría intimidado a la denunciante, según su propio testimonio. En junio de ese mismo año, volvieron a repetirse las presiones presuntamente delictivas.

El individuo en cuestión actuó desde Granada, de ahí que el caso haya recaído en un juzgado de Instrucción de la capital, que será el encargado de llevar a cabo una investigación para tratar de determinar si el exnovio de víctima incurrió en una infracción penal.

En un primer momento, y dado que la mujer formuló la denuncia nada más aterrizar en Barajas, el asunto fue asumido provisionalmente por un juzgado de Violencia Sobre la Mujer de la capital de España. «(...)Se incoaron diligencias por la comisión de un presunto delito de amenazas por videoconferencia interpuesta ante la Policía (la afectada), con domicilio en Japón desde el 4-3-2024, contra el que fue su pareja sentimental (...)por unos hechos ocurridos a través de videoconferencia y guasap en abril y junio del citado año que describe y detalla en la denuncia».

Viajó a Madrid por la «imposibilidad» de emprender acciones legales «ante las autoridades niponas»

Sin embargo, posteriormente se acordó que las pesquisas por ser «el lugar desde el que se realiza el hecho investigado». En este sentido, argumenta el Tribunal Supremo, que es el encargado de dirimir estas cuestiones, «procede atribuir la competencia al juzgado de Granada», que fue desde donde, presuntamente, el investigado contactó que su exnovia para amenazarla.

Consulado

La mujer intentó denunciar los hechos en Japón, pero no lo consiguió. «Viajó a España para interponer la denuncia ante la imposibilidad de denunciar los hechos ante las autoridades niponas y ante el Consulado de España, como se dice en la denuncia ante la Comisaría del Aeropuerto de Barajas», recuerda el Supremo las razones que forzaron a la perjudicada a recorrer 15.000 kilómetros para poner las supuestas coacciones que habría sufrido en conocimiento de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, tras las vicisitudes relatadas, la mujer ha alcanzado su objetivo. «De conformidad con la jurispudencia (...) y habiendo iniciado la conversación con las presuntas amenazas desde Granada, lugar de residencia del autor, al carecer la víctima de domicilio en territorio nacional en la fecha de los hechos y con los artículos 15 bis y 759.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal interesa se declare la competencia del juzgado de Granada de Violencia Sobre La Mujer por ser el competente para la instrucción para este tipo de delitos», especifica el auto –resolución motivada– dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un escrito que ha sido elaborado por el presidente de dicha institución, el magistrado Andrés Martínez Arrieta.