Uno de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Granada. Alfredo Aguilar

Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada

Un juzgado investiga si un vecino de la capital intimidó a su ex novia, que residía en el país nipón, por videconferencia

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:46

Comenta

La mujer se vio obligada a recorrer los 15.000 kilómetros que separan Japón de Madrid para denunciar a su expareja por, presuntamente, amenazarla desde ... Granada. Según manifestó la propia afectada en la Comisaría del Aeropuerto de Barajas, que fue donde formalizó la acusación, tuvo que hacer el largo viaje porque no pudo emprender las acciones legales contra su ex compañero sentimental en el país nipón, que era donde ella había fijado su residencia en marzo de 2024. Hasta allí, siempre supuestamente, le persiguió una relación tóxica que había mantenido en España.

