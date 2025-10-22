Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros La previsión es que los pisos, que tendrán entre uno y tres dormitorios, se entreguen en enero de 2028

La alcaldesa y el concejal de Urbanismo, esta mañana, en el solar de Mondragones.

Rebeca Alcántara Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:04

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este miércoles el solar del antiguo cuartel de Mondragones donde se levantarán 34 viviendas de protección oficial a través del promotor Solpigra que se quedó con este suelo de propiedad municipal. Inicialmente la previsión era que se construyeran 22 casas, pero finalmente serán 34. Tendrán entre uno y tres dormitorios y todos contarán con cochera y trastero.

La alcaldesa ha destacado el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento para potenciar el acceso a la vivienda a los granadinos. Carazo ha precisado que en los dos años que lleva al frente del Consistorio se han dado licencias para la construcción de más de 2.700 pisos de los que 1.506 son protegidas, es decir, más del 55%.

«Esto nos hace estar a la cabeza de las ciudades que están promoviendo vivienda», aseveró Carazo, que consideró que esto también servirá para asentar población. Aprovechó, además, para agradecer al promotor el trabajo conjunto y recordó otras medidas que se están tomando como el producto financiero que de la mano de Caja Rural facilita el acceso a la hipoteca.

Recordó asimismo, que el Ayuntamiento va a ayudar a la compra, alquiler y rehabilitación de vivienda a través de incentivos fiscales.

Mañana, Carazo, estará en Coruña para debatir sobre la situación de la vivienda a nivel nacional y afirmó que transmitirá que el modelo que se está desarrollando en Granada demuestra que se puede mejora el acceso a una casa sin necesidad de intervenir «un mercado muy sensible».