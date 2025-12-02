Vox reprocha al PP que la mejora económica no llegue a los granadinos
La formación critica que la formación no reduzca la presión fiscal pese a tener unas cuentas con un 7% más de ingresos
Granada
Martes, 2 de diciembre 2025, 13:51
El grupo municipal de Vox ha reprochado a los populares que la «mejora económica» de la que habló este lunes la alcaldesa Marifrán Carazo durante ... la presentación del expediente de presupuestos de 2026 «no llegue a los granadinos».
La portavoz de la formación, Beatriz Sánchez Agustino, ha lamentado que el equipo de gobierno no haya aplicado una reducción de la presión fiscal pese a contar con unas cuentas cuyos ingresos aumentan un 7% respecto al último ejercicio.
La edil ha exigido al gobierno de Carazo que el presupuesto «se centre en las necesidades reales de los granadinos y se resuelvan las carencias de los barrios». «A los granadinos solo les llegan subidas sistemáticas en los recibos del agua, las tasas deportivas o los servicios del cementerio», ha puntualizado la dirigente.
«Estudiaremos con detenimiento las cuentas del equipo de gobierno con el objetivo de reducir las partidas ideológicas y los gastos superfluos que nada aportan a los granadinos en la mejora de sus vidas. Además, recordamos que Vox siempre estará en contra de aquellas partidas incluidas en el presupuesto que supongan un retroceso en las libertades de los vecinos, como es la zona de bajas emisiones impuesta por el PP en prácticamente toda la ciudad, que además perjudica a las familias y el comercio», ha concluido la portavoz.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión