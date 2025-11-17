Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la comisión de Urbanismo celebrada este lunes en el Ayuntamiento. P. R.

Vox y PSOE exigen la reurbanización de cuatro calles de Norte

El Ayuntamiento asegura que varias de las vías cuentan ya con obras planteadas para su mejora en los próximos meses

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

Los grupos municipales de Vox y PSOE han exigido este lunes al equipo de gobierno que culminen la urbanización de cuatro calles del distrito Norte. ... Ambas formaciones han coincidido en recordar que la intervención es una demanda histórica del barrio y han lamentado la «inacción» del Ayuntamiento a la hora de abordar las reclamaciones de los vecinos para acabar con una situación que han calificado como «casi tercermundista».

