Vox y PSOE exigen la reurbanización de cuatro calles de Norte

Los grupos municipales de Vox y PSOE han exigido este lunes al equipo de gobierno que culminen la urbanización de cuatro calles del distrito Norte. ... Ambas formaciones han coincidido en recordar que la intervención es una demanda histórica del barrio y han lamentado la «inacción» del Ayuntamiento a la hora de abordar las reclamaciones de los vecinos para acabar con una situación que han calificado como «casi tercermundista».

Ha sido la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, quien ha puesto la reclamación sobre la mesa en la comisión informativa de Urbanismo. La dirigente ha pedido al equipo de gobierno que escuche a los vecinos de Nueva Cartuja y actúen en las calles López de Haro, Diego de Arana, José Acosta Medina y Martín Pinzón para acabar con los tramos que están sin urbanizar.

Este periódico ha podido comprobar de primera mano el mal estado general de las calles, que ni siquiera disponen de calzada en buena parte de su extensión y que, en momentos como los actuales, cuando se producen lluvias, se convierte en un barrizal impracticable. La mala terminación de la vía ha provocado también la acumulación de basura en el entorno, que presenta un aspecto degradado que lleva años siendo denunciado por los vecinos.

La edil de Vox, que ha visitado la zona y se ha reunido con residentes y comerciantes, ha explicado que en parte de estas calles no hay ni asfalto ni acerado y ha criticado la falta de interés del Ayuntamiento a la hora de solucionar un problema que lleva pendiente «desde hace años» y que afecta a negocios del barrio, como una de las farmacias que allí tiene sede y cuyo acceso es casi impracticable.

El edil socialista Jacobo Calvo ha hecho extensiva la reclamación y ha recordado que su formación también la ha traído a otras comisiones anteriormente. Durante su intervención, el concejal ha reconocido que el equipo actual tiene prevista varias actuaciones en la zona, aunque no contemplan la totalidad de las calles, motivo por el que ha pedido, como ha hecho antes Sánchez Agustino, que se les dé prioridad y se aborden de una vez en 2026.

Tanto el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, como el de Mantenimiento, Francis Almohalla, han recordado que hay intervenciones previstas en estas calles y han apuntado que se está trabajando ya en la definición del listado de vías que se integrarán en Plan Asfáltico que se llevará a cabo el próximo año, un programa que prevé la renovación de vías y que contará esta vez con un presupuesto superior al millón de euros.