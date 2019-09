Vox afirma que la publicación xenófoba sobre la joven de Otura «no representa los valores del partido» Comentario desde la cuenta oficial de Vox Otura / IDEAL La familia de la joven coronada como 'reina de las fiestas' exige una disculpa pública por el comentario «xenófobo» desde la cuenta de Facebook de Vox ÁNGELA MORÁN Granada Martes, 17 septiembre 2019, 14:56

El pasado 10 de septiembre, Vox Otura publicó en su cuenta de Facebook oficial: «Reina de las fiestas de Otura. Chica marroquí, joven, dos años viviendo en Otura. Ayuntamiento: PSOE Mayoría absoluta. Comentario Particular: Por lo visto en Otura no había otra chica del pueblo, otureña española, y más guapa...VAYA TELA». Fuentes de Vox han criticado este comentario hacia la chica. «La publicación no representa la opinión ni los valores del partido y por ello se ha eliminado conforme se ha detectado», han comunicado desde el partido. Todavía, según han indicado, están estudiando cómo se ha producido esta publicación en un perfil oficial. «VOX está investigando cómo se ha producido esa publicación para, en caso de que se haya producido algún fallo en el uso de las redes sociales, corregirlo y valorar si caben actuaciones disciplinarias», han concluido.

Asimismo, han reiterado su malestar con respecto a estas declaraciones. «Nos disculpamos por la publicación, que insistimos no comparte ni los valores ni la opinión del partido y que se estan tomando las medidas oportunas para evitar que vuelva a suceder», han reiterado al ser preguntados por unas posibles disculpas públicas. Hasta el momento, la familia asegura que ningún representante de Vox se ha puesto en contacto con ellos y exigen que se pronuncien oficialmente para pedir disculpas a la joven.

Por otro lado, desde la capital Granadina, Vox ha preferido no hacer declaraciones sobre este comentario.