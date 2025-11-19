Vox formaliza la demanda de anulación de la zona de bajas emisiones

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado este miércoles la formalización de la demanda para lograr la anulación de la ... zona de bajas emisiones. La reclamación de la formación, que inició su tramitación meses atrás, apunta contra la ordenanza integral de movilidad sostenible, la normativa que sostiene la limitación.

Según ha informado la portavoz del grupo, Beatriz Sánchez Agustino, la denuncia está fundamentada en la percepción por parte de Vox de que el aparato legislativo aprobado para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en la capital «vulnera los derechos de los granadinos y restringe su libertad de circulación al imponer una limitación sin criterio de proporcionalidad ni los necesarios informes de impacto económico y medioambientales que exige la ley».

La portavoz ha lamentado la «inexistencia» de informes «obligados y preceptivos», entre los que ha mencionado aquellos que se refieren tanto a las consecuencias económicas de la aplicación de la zona de bajas emisiones por las familias, colectivos o agentes económicos como a las consecuencias medioambientales. En su opinión, la documentación realizada por el Consistorio presenta un análisis «insuficiente» de alternativas a la aplicación de las restricciones.

Acompañada por la edil Mónica Rodríguez, la dirigente ha mostrado su convencimiento de que la demanda logrará la nulidad de la ordenanza, un fallo que, a su juicio, beneficiará a «miles de familias y trabajadores afectados, que volverán a disfrutar de su derecho a usar sis vehículos por la ciudad sin ser sancionados ni amedrentados por las políticas globalistas de PP y PSOE».