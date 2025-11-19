Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vox formaliza la demanda de anulación de la zona de bajas emisiones

La formación considera que la limitación no está bien fundamentada y cuestiona las consecuencias de la medida sobre familias y agentes económicos de Granada

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado este miércoles la formalización de la demanda para lograr la anulación de la ... zona de bajas emisiones. La reclamación de la formación, que inició su tramitación meses atrás, apunta contra la ordenanza integral de movilidad sostenible, la normativa que sostiene la limitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  5. 5 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  6. 6 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  9. 9

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  10. 10

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vox formaliza la demanda de anulación de la zona de bajas emisiones

Vox formaliza la demanda de anulación de la zona de bajas emisiones