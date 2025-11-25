Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vox critica la «falta de empatía» de Carazo con las tasas municipales

Lamenta que los populares hayan rechazado la petición de la formación para una bajada generalizada de impuestos en 2026

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:32

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha criticado la «falta de empatía» de la alcaldesa de la ciudad respecto a las ... tasas municipales. A juicio de la formación, Marifrán Carazo ha sido la responsable de rechazar las peticiones del partido para lograr una bajada «generalizada» de los impuestos en 2026.

