Vox critica la «falta de empatía» de Carazo con las tasas municipales

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha criticado la «falta de empatía» de la alcaldesa de la ciudad respecto a las ... tasas municipales. A juicio de la formación, Marifrán Carazo ha sido la responsable de rechazar las peticiones del partido para lograr una bajada «generalizada» de los impuestos en 2026.

Este lunes, tras la comisión informativa en la que se han aprobado las modificaciones de las ordenanzas fiscales, la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha lamentado que el gobierno local «no tiene ninguna sensibilidad con la situación real de los granadinos» y ha acusado al PP de «pretender engañar a los vecinos» al «intentar vender una ampliación de bonificaciones como una bajada de impuestos cuando tan solo se dejará de recaudar unos 70.000 euros de las vinculadas al IBI».

La dirigente ha denunciado que la aprobación de presupuestos con más ingresos y gastos no está sirviendo para bajar la presión fiscal a los granadinos y ha recordado que «todas nuestras propuestas para reducir las tasas y la presión fiscal han sido rechazadas por el PP».