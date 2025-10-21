Vox advierte de los botellones en el entorno de San Jerónimo

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha advertido este martes al equipo de gobierno de la proliferación de jóvenes bebiendo en ... la vía pública en las calles del entorno de San Jerónimo. La formación ha pedido un refuerzo policial en la zona después de que los vecinos le hayan trasladado un aumento de los problemas vinculados a estas prácticas en el último mes.

La edil Mónica Rodríguez ha realizado esta solicitud durante la comisión de Protección Ciudadana, que ha tenido lugar en el salón de plenos. La responsable ha lamentado la situación generado en la zona y la ha puesto en relación con las más de 100 llamadas realizadas por vecinos por botellones desde septiembre. No es la primera vez, como ha recordado, que su partido pide más control tras las quejas vecinales en otros puntos de la ciudad.

El nuevo jefe de la Policía Local, Rafael Domingo, ha reconocido un incremento de los avisos relacionados con los botellones en el último mes y lo ha vinculado al inicio del curso académico. El mando, no obstante, ha insistido en que las unidades están avisadas de esta posibilidad y se encuentran activas para tratar de evitar que se produzcan estas prácticas irregulares. En este sentido, ha apuntado que, solo en el último mes, se han levantado más de 200 actas contra ciudadanos que estaban consumiendo alcohol en la vía pública.