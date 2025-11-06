Vox achaca el escándalo de las oposiciones a la «politización» de la Policía con PP y PSOE

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha responsabilizado a PP y PSOE del amaño en las oposiciones de la Policía Local ... . La dirigente ha asegurado que buena parte del problema es achacable a la «politización» en el nombramiento de la cúpula policial «mantenida y amparada por ambos partidos».

Tras conocerse el sumario de la jueza que investiga el posible amaño de las oposiciones, Sánchez Agustino ha manifestado el respeto de su formación «con la presunción de inocencia y con el trabajo de los magistrados». No obstante, ha cargado contra populares y socialistas, a los que ha recordado que, en puestos de mando, «hay que elegir a los mejores, no a los más afines, más próximos o más dóciles». «Mérito y capacidad son los únicos criterios que deben contar a la hora de las designaciones», ha añadido la dirigente, que cree que «no seguir este camino ha sido el origen de los presuntos amaños en las pruebas de la Policía Local».

Sánchez Agustino ha lamentado el rechazo del PP a una comisión de investigación que, como ha recordado, planteó «para dirimir responsabilidades políticas» y ha reiterado que los vecinos de la ciudad «necesitan a la Policía Local a pleno rendimiento y libre de toda sospecha en un momento en que nuestras calles son cada vez más inseguras». «Esperamos que se aclare todo y que se asuman también las responsabilidades tanto PP como PSOE», ha concluido.