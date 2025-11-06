Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino. Archivo Ideal

Vox achaca el escándalo de las oposiciones a la «politización» de la Policía con PP y PSOE

La portavoz del grupo lamenta el rechazo de los populares a la constitución de una comisión de investigación para dirimir responsabilidad políticas

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:52

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha responsabilizado a PP y PSOE del amaño en las oposiciones de la Policía Local ... . La dirigente ha asegurado que buena parte del problema es achacable a la «politización» en el nombramiento de la cúpula policial «mantenida y amparada por ambos partidos».

