Volvo EX30: un SUV pequeño, 100% eléctrico y con cinco estrellas en seguridad

La firma sueca Volvo ha lanzado con firme convicción su nuevo modelo eléctrico compacto: el Volvo EX30. Un modelo que ejerce como punta de lanza ... de una estrategia clara hacia la electrificación, la accesibilidad y el diseño moderno. Su aparición marca un paso importante en la historia de la marca, que hasta ahora había focalizado sus esfuerzos eléctricos en segmentos superiores.

Se trata de un SUV de tamaño reducido, concebido para el entorno urbano y metropolitano sin renunciar al carácter prémium que identifica a Volvo. Su diseño mantiene el lenguaje estético de la marca, con elementos de estilo claramente escandinavos, pero adaptados a una ejecución más ligera y ágil. Con ello, Volvo pretende atraer no solo a su clientela tradicional sino a un público más joven o que busca ingresar al mundo eléctrico sin llegar a modelos de lujo de gran tamaño.

Un modelo que ejerce como una puerta de entrada a la electrificación de Volvo mediante un vehículo más accesible en precio (al menos en mercados europeos) y más compacto que modelos precedentes, pero sin renunciar a las prestaciones, tecnología ni a los valores de seguridad y sostenibilidad que la marca promociona.

Rendimiento eléctrico

El EX30 ofrece a los conductores tres configuraciones de tren motriz, diseñadas para satisfacer diferentes necesidades de autonomía y rendimiento: Single Motor, que es la opción de entrada, ideal para la conducción urbana y diaria ofreciendo una potencia robusta de 272 CV y una batería de 51 kWh(autonomía estimada de hasta 344 km); Single Motor Extended Range, que mantiene los 272 CV, pero incorpora una batería de mayor capacidad (69 kWh), elevando la autonomía hasta unos impresionantes 476 km (WLTP); y Twin Motor Performance, que es el tope de gama, enfocado en el rendimiento con dos motores, alcanzando los 428 CV y con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3.6 segundos, lo que lo convierte en el Volvo más rápido de la historia. Todas las versiones soportan carga rápida, pudiendo pasar del 10% al 80% de batería en aproximadamente 27 minutos en condiciones óptimas.

En lo que al interior se refiere, este modelo tiene un marcado carácter sostenible y minimalista. La cabina es un testimonio del minimalismo escandinavo, pero con un enfoque radical en el uso de materiales reciclados y renovables. Los clientes pueden elegir entre varias opciones de interior que incorporan lino reciclado, lana y plásticos reutilizados, ofreciendo texturas únicas y un menor impacto ambiental.

El diseño interior centralizado es un punto de debate y modernidad. Se ha prescindido del cuadro de instrumentos tradicional detrás del volante, concentrando toda la información y controles en una gran pantalla central de 12.3 pulgadas colocada en orientación vertical. Este hub digital integra el sistema de infoentretenimiento basado en Google, ofreciendo acceso a Google Assistant, Google Maps y Google Play Store, garantizando una conectividad de vanguardia. La barra de sonido que recorre el salpicadero es otro guiño innovador, reduciendo el cableado y maximizando el espacio de almacenamiento.

Máxima seguridad

El Volvo EX30 puede presumir de haber recibido la máxima puntuación, cinco estrellas, en las pruebas de seguridad Euro NCAP más recientes, consolidando el largo y conocido historial de liderazgo de Volvo en seguridad automovilística. A pesar de ser el SUV más pequeño en la historia de la compañía, este resultado confirma que el compacto eléctrico está diseñado para proteger a sus ocupantes y a otras personas, especialmente en entornos urbanos concurridos.

Sus sistemas de seguridad se han desarrollado sobre la base de más de 50 años de conocimientos exclusivos adquiridos mediante la investigación de accidentes reales. Esto incluye una moderna tecnología de retención y un diseño estructural que cumple con los vanguardistas requisitos internos de seguridad de Volvo.

En definitiva, el Volvo EX30 es más que un simple vehículo eléctrico. Es un coche que ha llegado para revolucionar el segmento compacto combinando el legado de seguridad y el diseño inteligente de Volvo con una estrategia de precios agresiva y un compromiso de sostenibilidad sin precedentes.