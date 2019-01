Las voces de los vecinos frustran un robo de madrugada en una farmacia del distrito Norte Imagen del escaparate de la farmacia reventado por dos individuos en la calle Pedro Temboury. / R. Q. Los dos individuos son, presuntamente, los mismos que robaron un día antes una librería a pocos metros de la botica y con el mismo método JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Viernes, 18 enero 2019, 01:08

Las manecillas del reloj aún no señalaban las siete de la mañana de ayer cuando los vecinos de la calle Gobernador Pedro Temboury esquina con Pedro Claret comenzaron a oír un fuerte ruido. Dos individuos estaban lanzando la tapadera de hierro de una alcantarilla contra la cristalera del escaparate de una farmacia. El hierro lo lanzaron una vez contra la fachada de la botica, lo lanzaron dos, tres y hasta cuatro veces... así hasta que consiguieron reventar la cristalera de este establecimiento.

Los fuertes impactos recibidos por el cristal permitieron abrir un boquete lo suficientemente grande como para entrar por el mismo. Pero también consiguieron algo más: alertar a muchos vecinos de la zona que en ese momento estaban saliendo de la cama para arreglarse antes de cumplir con sus obligaciones laborales.

Estos vecinos se asomaron por las ventanas y empezaron a vociferar contra los ladrones, advirtiéndoles de que habían llamado a la policía y que ésta venía de camino. La presión vecinal pudo con los dos individuos que iban con la cara descubierta. Ambos enfilaron la calle Pedro Temboury en dirección a la barriada de La Paz. «No se han llevado nada porque no han llegado a entrar. Han roto el cristal y cuando los vecinos han comenzado a increparlos han decidido marcharse», explicó uno de los responsables de esta farmacia.

«Yo escuché mucho follón de voces y de golpes pero no vi nada. Esta mañana he visto el cristal roto de la farmacia y me he imaginado que la habían robado», apuntó José Antonio, un vecino de un adosado muy próximo a la botica.

Las cámaras de seguridad sí han logrado tomar buenas imágenes de los dos individuos que intentaron robar esta farmacia. El establecimiento lucía ayer por la mañana con la cristalera destrozada por los impactos recibidos con la tapadera de la alcantarilla de hierro. Los dos individuos huyeron a pie. Todo apunta a que son los mismos que el pasado día 15 de enero reventaron la cristalera de una librería ubicada en la calle Francisco Dalmau, muy próxima al edificio administrativo de la Junta de Andalucía, en el distrito Norte de la capital granadina.

En aquel entonces actuaron sobre las 5.15 horas de la madrugada. Rompieron el escaparate con la tapadera de hierro de una alcantarilla, uno de los dos individuos entró a la librería y se llevó el dinero que había para el cambio en la caja registradora.

«La pena es que llevamos abiertos apenas un año y cuando te encuentras con estos hechos pues te vienes abajo un poco, porque no es fácil», confesó la dueña. La Policía Nacional tiene abierta una investigación para detenerlos.