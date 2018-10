Vivir entre cartones y chatarra en Granada

El Cortijo de la Nocla vuelve a estar ocupado. La Policía Local ha detectado a cinco personas que erigieron de nuevo una chabola entre los escombros. La propiedad del arzobispado ha tenido distintos inquilinos en los últimos años y se ha desalojado en varias ocasiones, la última en agosto, a causa de un incendio. En la capital este tipo de asentamientos son frecuentes. Aunque el Ayuntamiento no tiene un registro completo del número de asentamientos y sus moradores, se calcula que Granada alberga cerca de 60 asentamientos, entre casas cuevas, chabolas y campamentos temporales. Los focos de estos asentamientos están en el Albaicín, Norte, Zaidín y Centro, teniendo la Chana diversos puntos.

A escasos metros de las urbanizaciones y barrios residenciales de la capital, existe una brecha no geográfica que separa al granadino medio de decenas de historias anónimas que transcurren bajo un techo, bien sea de piedra, chapa o madera; como en las chabolas del Camino de Las Vacas, el instituto Juan XXIII, el Cortijo de la Nocla, el antiguo complejo de la piscina Miami, el edificio abandonado de ADIF en la Chana o en campamentos al aire libre como el del parque Sor Cristina Arteaga, cerca del aulario de Derecho. Algunos viven en estos asentamientos por convicción o elección propia, otros no tienen más alternativa. La mayoría son extranjeros, sin reconocimiento legal, ni acceso a suministros básicos que huyeron de la pobreza de sus países de origen en busca del «sueño europeo».

Chabola en el camino de las Vacas. / ALFREDO AGUILAR

Coronada por una bandera de España, en el Camino de las Vacas en una choza levantada sobre palés de madera, tela y PVC, vive un matrimonio de mediana edad. Él, español de 64 años, ella de Rumania. Juana -nombre ficticio- espera sentada bajo una sombrilla a su marido. La mujer, de unos 50 años, bajita, con el pelo moreno semirrecogido y ataviada con un vestido, mira el cielo nublado. Le acompaña su vecino Pepe -también nombre ficticio- de 33 años, que vive al raso junto a su carro de chatarra. Juana llegó a Granada hace nueve años y desde hace seis vive en la chabola que construyó. La choza, con techo verde de PVC y estructura de madera, está recubierta de plástico y tela. En su interior apenas hay luz. A la izquierda, un colchón frente al televisor gris de tubo. A la derecha, separado con chapa, una hornilla blanca de gas con dos fuegos y, a una cercanía que asusta, hay ropa colgada. «Este es mi armario», explica Juana. No tiene agua corriente, la coge del parque frente a su casa, y cuando tienen gasolina ponen en marcha el motor de electricidad. «Aquí, mejor que en Rumania. No tengo tarjeta sanitaria, pero las veces que he tenido que ir al hospital me han atendido y me han dado medicinas», dice. «En Rumania no me lo habrían visto», intenta explicar algo. Su vecino, también rumano y residente en Granada desde hace 10 años, aclara lo que quiere decir: «Se refiere al riñón». Juana continúa hablando: «En mi país la gente que no puede ir al médico se muere».

Criminalizar la pobreza

Desde la entrada de Rumania en la Unión Europea en el año 2007, la población de migrantes del pueblo romaní ha aumentado considerablemente y constituyen la segunda nacionalidad extranjera más frecuente con 672 personas que residen en la capital, sólo superados por Marruecos. Condenados a la marginalidad durante décadas, la novata democracia en su país de origen no los ha tratado mejor, allá donde van les persigue un estigma que obstaculiza su inclusión. Los miran con ojeriza, algunos cambian de acera y los vinculan con la delincuencia. Tienen que convivir con los prejuicios, pero ellos sólo quieren vivir en paz. Así lo expresa Juana, que afirma que el principal obstáculo para su inclusión es la aporofobia. La mujer jura que nunca han tenido problemas con la Policía: «No molestamos a nadie, no robamos, no hacemos daño. Sólo queremos vivir tranquilos y los vecinos nos quieren. Muchas de las cosas y la comida que tengo es porque ellos nos la traen». El asentamiento es algo temporal, Juana espera que cuando su marido se jubile puedan acceder a una vivienda de protección oficial.

En cambio, su vecino Pepe no sabe dónde vivirá cuando el frío -que ya asoma- haga imposible la vida en las aceras. «Mi techo ahora son las estrellas. En invierno buscaré algún lugar». El cielo está nublado pero tampoco es un inconveniente para él: «Si llueve me podré duchar hoy», bromea. Gana 17 céntimos por cada kilo de chatarra y guarda bajo llave lo que recoge para que no se lo quiten. Lleva en la calle desde que era pequeño: «Vivir lo que yo he visto te hará envejecer», manifiesta. «He luchado por lo que tengo. Puede parecer poco, pero he llegado lejos. He salido de Rumania».

Bombero en el incendio junto a la chabola de la Piscina Miami. / ALFREDO AGUILAR

Bajo la A-44, en los terrenos abandonados del complejo Miami, la escena se repite. Alberto -tampoco es su nombre-, un hombre alto de pelo blanco separa descamisado la chatarra de los restos calcinados por el fuego. Una colilla arrojada desde la autovía originó un incendio junto a su chabola. En el interior de la vivienda, resguardada por una lona verde, está una mujer corpulenta de unos 40 años. Ambos provienen de Europa del Este, llegaron a Granada en 2010 y habitan desde hace dos en las inmediaciones de la antigua piscina en compañía de cuatro gallinas y un cruce de chihuahua. El hombre no entiende español y su compañera es también su traductora. «Si las llamas hubieran alcanzado la casa tendríamos que haber buscado otro sitio», dice todavía afligida por el suceso. La mujer tiene el brazo hinchado y repleto de heridas por las picaduras, probablemente de mosquitos: «Tengo la sangre muy dulce. Los mosquitos me pican por la noche, pero me echo aloe vera», explica.

Campamentos en el Centro

El techado del párking Severo Ochoa acoge un campamento de 'sin techos'. Frente a la cerca canina del parque, ocho camas dispuestas en fila. Las bolsas y maletas aguardan a los pies de los colchones. Sus propietarios no pueden deshacerlas, viven desde hace tres años en el lugar de forma intermitente. Entre ellos, José Manuel, exmilitar de 45 años de edad, acompañado de su amigo Miguel Ángel, granadino de 43 años. José Manuel recoge la basura que hay en el parque y la amontona en las bolsas. No quiere dar razones para que él y sus vecinos de techado, a los que ya considera familia, llamen la atención de las autoridades y tengan que dejar el parque. «Granada limpia luce más, pero nosotros también existimos y tenemos que vivir. Me gustaría que el alcalde pasase una noche aquí. No estamos por gusto», explica. Hacen guardia durante el día y se turnan con sus vecinos para no encontrarse «con los pies en la calle» cuando regresen al campamento. El exmilitar y su compañero son conocidos en el barrio, habituales en los comedores sociales. José Manuel agradece la ayuda de las Hermanas, Cáritas y Proyecto Hombre por la ropa y la comida que les dan a veces. Cuando no pueden ducharse en los albergues, aguardan al cierre del parque y utilizan una palangana para lavarse en la fuente. «En la calle es difícil dormir por el ruido. He perdido a muchos amigos», cuenta. Cuando no están en el campamento, Miguel Ángel, y él, deambulan por el barrio y «pasan el rato» en el kiosco de San Jerónimo con los suyos. Los lunes tienen una cita con el centro de salud. Van a por «las medicinas» y tienen controles antidrogas cada dos semanas.

«Desde hace 29 años me estoy quitando. Estuve en la cárcel por cosas de las que me arrepiento, salí hace un par de años y mi madre no quiso saber de mí», lamenta Miguel Ángel. «La celda curte, sin embargo la calle no se la deseo a nadie. Estaba mucho mejor en prisión. Aquí nos tratan como perros y hay que aguantar mucho. Te gritan por la calle y te dicen que te busques un trabajo. No tienen ni idea de todo lo que hay detrás de lo que ven». Él y José Manuel desean compartir un piso y salir del parque, pero «los alquileres están por las nubes», concluye.