Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera

Visogsa licitará la obra de las viviendas de Automovilismo para poder comenzar la construcción en la primavera de 2026. La Consejería de Fomento, Articulación del ... Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ya firmó la escritura de obra nueva y división horizontal para la promoción de 69 viviendas protegidas en el Parque Automovilismo de Granada.

La parcela donde se levantará este nuevo grupo de viviendas fue adjudicada, mediante el sistema de permuta de suelo por vivienda, a la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada SA (Visogsa), que se encargará de poner en marcha las obras en 2026.

Este nuevo trámite supone además la formalización del reparto de las 69 viviendas, de las que 13 pasarán a ser titularidad de AVRA. La parcela de Parque Automovilismo fue adjudicada por 2.305.996 euros a Visogsa, que cuenta con un plazo estimado 24 meses para levantar esta nueva promoción residencial, a partir del inicio de los trabajos.

Dar salida a suelos

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, subrayó que Parque Automovilismo –en el Camino de Ronda– es un ejemplo de «los buenos resultados del programa de permuta de suelos por vivienda de la Junta», que han permitido dar salida a suelos residenciales que «han permanecido en desuso durante muchos años en Granada». Díaz recordó que este suelo de Parque Automovilismo fue adquirido en 2008, sin que anteriores gobiernos le hubiesen dado una finalidad. En las obras de urbanización se han invertido ya más de 1,8 millones de euros.

La titular de Fomento ha añadido que en la parcela Parque Automovilismo, el promotor cuenta con una gran ventaja al disponer ya de proyecto y licencia de obra, lo que permite agilizar los plazos para poner en marcha la actuación». Rocío Díaz hizo alusión a «los suelos recientemente licitados mediante el sistema de permuta en cuartel de Mondragones para levantar otras 328 viviendas protegidas por el sistema de permutas».