Alfredo Aguilar

«Al cielo con ella»

«Madre que me haya parido solo hay una y al cielo con ella. Viva la madre que me parió. Vinila se presenta como artista multidisciplinar, que se mueve en el mundo a través del beat de la música. No le tiene miedo a nada, «y cuando todos dicen no, yo siempre digo sí. No sirvo para venderme, para lo que sirvo es para hacer arte y sobre todo para disfrutar haciéndolo». Ysobre sus planes:«Ahora me encuentro haciendo mi nueva canción #ComeMelon dedicada a esos momentos, a esas personas que nos han tenido aturdidas, a los que nos restan más que suman, a los pensamientos, las adicciones, a esas personas que nos lo hicieron pasar mal en algún momento, a ese Venus retrógrado recién de nuevo en su curso, a esta época de eclipses que nos han hecho reflexionar en lo más profundo de nosotros».