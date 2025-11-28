Vithas Granada, pionero en Andalucía en la cirugía láser para la hiperplasia prostática
El equipo de Urología de Vithas ha ayudado a cientos de hombres a mejorar su calidad de vida con tratamientos y técnicas de última generación más seguras y menos invasivas
Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:06
La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una patología frecuente en los hombres a partir de los 50 años que condiciona de forma notable la ... calidad de vida de quienes la padecen: necesidad constante de orinar, interrupción del sueño, molestias persistentes, urgencia urinaria e, incluso, episodios de incontinencia. Sin embargo, la incorporación de técnicas quirúrgicas de última generación ha abierto un nuevo escenario en su abordaje. El Hospital Vithas Granada se ha convertido en un centro pionero en Andalucía en la aplicación de la enucleación prostática con láser de Tulio, un tratamiento definitivo, seguro y mínimamente invasivo.
El urólogo Santiago Chiva, especialista en esta técnica del equipo de Urología del centro, explica que el hospital cuenta con la tecnología más avanzada para ofrecer a los pacientes soluciones eficaces que evitan complicaciones y reducen de forma drástica los tiempos de recuperación. «Disponemos de un equipo de última generación para realizar enucleación prostática con láser de Tulio, una técnica muy precisa que permite vaciar el adenoma por completo y liberar la obstrucción sin necesidad de incisiones», señala.
Cambia la vida
La enucleación con láser se realiza a través de la uretra y sin necesidad de realizar cortes externos. Esto se traduce en una recuperación mucho más rápida, menos sangrado y una reincorporación prácticamente inmediata a la vida diaria.
«Los pacientes suelen estar ingresados entre una y dos noches. La mayoría lleva sonda apenas 24 horas y en pocas semanas pueden hacer vida normal, sin medicación y sin los síntomas que les acompañaban desde hacía años», explica Chiva. Los testimonios recogidos en consulta confirman este impacto: «Muchos dicen literalmente que han ganado vida».
Además del beneficio para el paciente, la técnica aporta una notable seguridad quirúrgica. Al cortar y coagular al mismo tiempo, el láser reduce al mínimo el sangrado y evita complicaciones que antes eran frecuentes en la cirugía convencional.
El proceso de atención en Vithas Granada se apoya en un equipo multidisciplinar que integra urólogos, radiólogos y patólogos, lo que permite llegar a diagnósticos tempranos y precisos. «Hoy podemos realizar resonancias magnéticas que evitan biopsias innecesarias y, cuando es necesario, dirigir las biopsias a zonas concretas con mucha exactitud», detalla el especialista.
El hospital cuenta con cinco urólogos que trabajan de forma coordinada para ofrecer la mejor opción terapéutica para cada paciente, ya sea tratamiento médico o cirugía.
La historia de Arturo Raúl tras una cirugía láser de próstata que le cambió la vida
Durante casi una década, Arturo Raúl Ruiz convivió con una hiperplasia benigna de próstata que condicionó su día a día. «Iba al lavabo entre diez y doce veces al día; por la noche, mínimo dos veces», recuerda. Durante años el problema fue manejable, pero poco a poco la situación empezó a deteriorarse hasta convertirse en una limitación que impactaba mucho en su día a día. «Salía de casa y lo primero que hacía era localizar un baño. Era una obsesión».
Como a muchos hombres, la pandemia interrumpió sus revisiones habituales. «Llevaba unos cuatro años sin controles. Iba dejándolo, hasta que ya no pude más». En marzo, un episodio de sangrado lo llevó finalmente a urgencias. Allí le colocaron una sonda que tuvo que llevar durante meses. «Es incómodo. Te acompaña e impide una vida normal», recuerda.
El diagnóstico definitivo vino tras una valoración más completa en consulta en el servicio de Urología del Hospital Vithas con el doctor Jiménez Pacheco que le confirmó lo que ya intuía: había que operar la próstata. «Ya sabía que antes o después tendría que pasar por quirófano», explica. Solo pidió unos días para organizarse: tenía un viaje programado a Disneyland París con su sobrina. «Le dije al médico: si puede ser antes del viaje, mejor». Y así fue. El 18 de junio se sometió a la intervención y el resultado fue muy satisfactorio y y con una recuperación tan rápida que finalmente pudo hacer su viaje.
Tecnología láser
El equipo médico le recomendó la cirugía con láser que realiza el doctor Santiago Chiva. «Me explicaron que era segura, menos invasiva y con una recuperación más rápida que la cirugía tradicional. Deposité todo mi confianza en el equipo médico y me decidí por esta nueva tecnología láser».
La intervención transcurrió sin complicaciones. Tan solo estuvo dos días ingresado y rápidamente pudo retomar su actividad habitual.
La experiencia, dice, le ha convertido sin querer en una especie de 'asesor entre amigos'. «Siempre recomiendo revisiones, te puede ahorrar un disgusto».
Arturo Raúl está agradecido a todo el equipo que le ha atendido en el Hospital Vithas por trasmitirle confianza y seguridad y devolverle autonomía y calidad de vida.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión