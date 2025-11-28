Vithas Granada, pionero en Andalucía en la cirugía láser para la hiperplasia prostática

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una patología frecuente en los hombres a partir de los 50 años que condiciona de forma notable la ... calidad de vida de quienes la padecen: necesidad constante de orinar, interrupción del sueño, molestias persistentes, urgencia urinaria e, incluso, episodios de incontinencia. Sin embargo, la incorporación de técnicas quirúrgicas de última generación ha abierto un nuevo escenario en su abordaje. El Hospital Vithas Granada se ha convertido en un centro pionero en Andalucía en la aplicación de la enucleación prostática con láser de Tulio, un tratamiento definitivo, seguro y mínimamente invasivo.

El urólogo Santiago Chiva, especialista en esta técnica del equipo de Urología del centro, explica que el hospital cuenta con la tecnología más avanzada para ofrecer a los pacientes soluciones eficaces que evitan complicaciones y reducen de forma drástica los tiempos de recuperación. «Disponemos de un equipo de última generación para realizar enucleación prostática con láser de Tulio, una técnica muy precisa que permite vaciar el adenoma por completo y liberar la obstrucción sin necesidad de incisiones», señala.

Cambia la vida

La enucleación con láser se realiza a través de la uretra y sin necesidad de realizar cortes externos. Esto se traduce en una recuperación mucho más rápida, menos sangrado y una reincorporación prácticamente inmediata a la vida diaria.

«Los pacientes suelen estar ingresados entre una y dos noches. La mayoría lleva sonda apenas 24 horas y en pocas semanas pueden hacer vida normal, sin medicación y sin los síntomas que les acompañaban desde hacía años», explica Chiva. Los testimonios recogidos en consulta confirman este impacto: «Muchos dicen literalmente que han ganado vida».

Además del beneficio para el paciente, la técnica aporta una notable seguridad quirúrgica. Al cortar y coagular al mismo tiempo, el láser reduce al mínimo el sangrado y evita complicaciones que antes eran frecuentes en la cirugía convencional.

El proceso de atención en Vithas Granada se apoya en un equipo multidisciplinar que integra urólogos, radiólogos y patólogos, lo que permite llegar a diagnósticos tempranos y precisos. «Hoy podemos realizar resonancias magnéticas que evitan biopsias innecesarias y, cuando es necesario, dirigir las biopsias a zonas concretas con mucha exactitud», detalla el especialista.

El hospital cuenta con cinco urólogos que trabajan de forma coordinada para ofrecer la mejor opción terapéutica para cada paciente, ya sea tratamiento médico o cirugía.