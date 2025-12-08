Los virus, la Navidad y el adelanto del Ramadán sumen al cordero en la tormenta perfecta

La Navidad de 2025 llega con el cordero, uno de sus productos estrella, sumido en la tormenta perfecta. El impacto de fiebre catarral ovina, la ... temida lengua azul, que ha mermado las cabañas en todo el territorio nacional hasta un 30%, la falta de relevo generacional que está llevando al cierre progresivo de las explotaciones tradicionales -un factor con más impacto en el caso de Granada incluso que el virus- y la apuesta de los operadores comerciales por dar salida a los animales en el exterior en lugar de en el mercado nacional han encarecido la carne cordero hasta situarla en sus máximos históricos.

El cordero que se consumirá en las fiestas navideñas se pagará más caro que nunca, a unos 15-16 euros por kilo, más el IVA, mientras que los productos más valorados, como las costillitas superarán los 30-35 euros por kilo. «La tendencia de precios altos que se inició en 2021 se ha ido potenciando. Las cabañas están muy mermadas por las enfermedades y el consumidor final encontrará este año el precio un 7-8% más caro que la Navidad anterior, que ya marcó un récord», resume el gerente de la cooperativa granadina Cosegur, referente del cordero segureño, José Tomás.

Cosegur, con sedes en Puebla de don Fadrique y Huéscar, comercializa la producción de sus más de 90 asociados de las provincias de Granada, pero también Jaén o Almería. La tendencia de reducción de censos de las explotaciones ovinas está en el caso de Granada más relacionada con la falta de relevo generacional. «Con estos precios altos se frena, pero no desaparece», apunta Tomás.

En cuanto a la incidencia de la lengua azul, ha sido limitada en Granada, por el momento, pero fuerte a nivel nacional. «No solo se ha perdido una gran parte de la cabaña, especialmente en La Mancha y Extremadura, sino que durante un periodo largo las ovejas no se han cubierto porque la enfermedad no solo provoca abortos y las bajas de las madres sino que deja estériles a los sementales», explica el gerente de Cosegur.

Y esa reducción de oferta provoca una «especulación enorme» en los mercado. Que el Ramadán se adelante este año y empiece el 17 de febrero también influye en la cotización. «En los países árabes pagan mucho por el cordero de calidad y ellos los quieren engordados, por lo que este año no hay temor a que sobre producto después de Navidad, lo que no se venda en España se venderá fuera, no hay excedentes de forma general y no bajan los precios», analiza el experto. «A la producción más pequeña se le suma el efecto del Ramadán adelantado y es la tormenta perfecta», incide.

La tendencia la confirman también en la empresa granadina Cebacor, que tiene en Baza el cebadero de corderos más grandes de Andalucía. «Ha habido menos cordero pero también menos consumo nacional», esgrime el propietario de Cebacor, Rafael Izquierdo, que incide en el peso que gana el comercio exterior. Y es que mientras los altos precios afectan a la demanda nacional, la demanda de cordero de calidad aumenta en los países con población musulmana. Y este es el campo de juego de Cebacor, ya que su marca CB en los animales es signo de prestigio del cordero de la más alta calidad de España.