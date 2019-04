Vigilsa presenta el nuevo SEAT Tarraco

Con el nuevo SEAT Tarraco, tienes más estilo y más espacio para lo que tú quieras. IDEAL Lunes, 29 abril 2019, 09:44

El complejo de La Chumbera, en el Sacromonte, sirvió de marco excepcional para la presentación en Granada del nuevo automóvil que SEAT saca al mercado, el Tarraco, un SUV de hasta siete plazas que presenta un diseño innovador y equipado con lo último en tecnología. Se trata de un SUV grande, con hasta siete plazas, que completa la gama de todocaminos de SEAT, por encima del Ateca o el Arona.

Con el nuevo SEAT Tarraco, tienes más estilo y más espacio para lo que tú quieras. La tecnología del Tarraco lo hace todo más sencillo. Además, con las llantas de 51cm (20») llegarás donde te propongas, no importará cuál sea tu destino, querrás más. Icónico y distintivo, se trata de un SUV de hasta 7 plazas para que le pidas más a todo menos a tu coche. Disfruta de hasta 700L con la tercera fila plegada y si pliegas también la segunda 1775L. Con la versión de 5 asientos, tendrás una capacidad hasta 1920L.

El diseño del Nuevo SEAT Tarraco no hace más que reforzar esa comodidad, como pudieron comprobar las numerosas personas asistentes el pasado viernes a la presentación organizada por Vigilsa. Además, al nuevo vehículo no le faltan detalles como el salpicadero Xcellence, hecho de una elegante madera moldeada que desprende estilo desde todos los ángulos. Este SUV tiene la tecnología avanzada como el Cuadro de mandos Digital Cockpit, el portón trasero eléctrico con Pedal Virtual o el Connectivity Box no existen barreras. Su cuadro de mandos Digital Cockpit presenta reconocimiento de señales, navegación y los sistemas de Control de Crucero Adaptativo (ACC), asistente de frenada en ciudad (Front Assist) y de salida involuntaria de carril (Lane Assist). Todo en una misma pantalla. No le falta pantalla táctil con la tecnología Full Link para acceder a las apps de tu smartphone directamente a través de Apple CarPlay ™ o Android Auto ™. No le falta climatizador de tres zonas para que tanto el conductor como los pasajeros puedan escoger su propia temperatura en la primera y segunda fila, asientos delanteros y traseros calefactados, portón trasero eléctrico con Pedal Virtual, Connectivity Box, y muchos otros complementos como cámara de visión 360º, sensores delanteros y traseros y dirección automática, luces frontales 100% LED, intermitentes traseros dinámicos que muestran la dirección a seguir a los demás, BeatsAudio™, Tracción 4Drive o SEAT Drive Profile para un rendimiento óptimo con los modos de conducción Confort, Eco, Sport e Individual para tracción delantera, y Off-Road y Snow que se añaden en las versiones 4Drive.

Presentación

Con la Alhambra de fondo, fueron muchos los clientes y amigos de Vigilsa que se dieron cita en la presentación de este nuevo vehículo que está diseñado y desarrollado en las instalaciones de la compañía en Martorell y producido en Wolfsburg (Alemania).

Satisfechos por la acogida que la presentación tenía se mostraba la familia Gil, responsables de Vigilsa. Juan Gil, y sus hijos Teresa, Cristina, José Antonio y Juan Carlos recibieron a los invitados con la mejor de las sonrisas, acompañados siempre por el amplio equipo que está al frente del concesionario, entre el que se encuentra Antonio Javier Martín, Antonio Reina, Francisco Ruiz, Rubén Pérez, Nicolás Braojos, Javier Carabias, Sergio Ocaña, Víctor Oliva, Iván Costela, Jesús Fernández, Luis García, Felipe Espigares, Carlos Morente, José Hernández o Eduardo Manzano.

A la cita de Vigilsa acudieron numerosos clientes y amigos de la empresa, así como representantes del sector empresarial de la ciudad. Todos disfrutaron de un espectáculo flamenco en el escenario de La Chumbera, seguido de la presentación oficial del vehículo. Con el imponente marco de la Alhambra iluminada al fondo, los asistentes pudieron contemplar varios vehículos allí expuestos.

El nuevo SEAT Tarraco tiene un diseño innovador y está equipado con lo último en tecnología. Ya puedes conocerlo en Vigilsa y descubrir el SUV más grande la familia SEAT.