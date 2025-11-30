Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada

La Policía Nacional ha detenido esta mañana, a las 8,55 horas, a un varón de 21 años por intento de robo en la Facultad ... de Ciencias de la Educación, según fuentes del Cuerpo. Las alarmas saltaron por la presencia de un hombre en un espacio no permitido. El guardia de seguridad que patrullaba en el Campus de Cartuja, Francisco Vilches, acudió raudo para comprobar lo que sucedía, tras ser contactado por la central de coordinación.

Francisco Vilches observó que, en efecto, habían forzado la puerta corredera automática de la Facultad de Educación y en su interior estaba este sujeto. «Lo retuve en el hall sin que opusiera resistencia», dice el vigilante. Poco después llegaron los efectivos de la Policía Nacional, que lo arrestaron por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas. El joven fue llevado hasta dependencias policiales, a expensas de valorar si es puesto a disposición judicial.

Vilches, que estuvo prestando declaración en la comisaría, comenta que «el aviso era de varias zonas». «Acudí a verificar y encontré a este individuo, que elagaba que estaba allí porque tenía que hacer unos papeles», comenta. Una excusa totalmente inverosímil tratándose de un domingo, con todas las instalaciones de la UGR cerradas, y observando que había penetrado ilegalmente en la Facultad de Educación.

La Policía Nacional recorrió posteriormente todo el inmueble para comprobar que no había nadie más dentro. Está previsto que el admistrador de la Facultad de Educación interponga hoy una denuncia.