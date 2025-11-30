Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paco, el vigilante, en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada este mismo domingo. Ariel C. Rojas

Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada

Uno de los guardias de seguridad del Campus de Cartuja lo retuvo esta mañana en el hall hasta que llegaron los efectivos de la Policía Nacional

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:38

La Policía Nacional ha detenido esta mañana, a las 8,55 horas, a un varón de 21 años por intento de robo en la Facultad ... de Ciencias de la Educación, según fuentes del Cuerpo. Las alarmas saltaron por la presencia de un hombre en un espacio no permitido. El guardia de seguridad que patrullaba en el Campus de Cartuja, Francisco Vilches, acudió raudo para comprobar lo que sucedía, tras ser contactado por la central de coordinación.

