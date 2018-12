La vida tranquila de 'El Castañita' en la cárcel de Albolote Francisco Tejón, 'El Castañita', cuando fue detenido el pasado 17 de octubre. / IDEAL El 'narco' que controla la mayor parte del hachís que entra en España ha cumplido ya casi dos meses encerrado en la prisión granadina JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Domingo, 16 diciembre 2018, 00:23

Francisco Tejón, alias 'El Castañita', ha pasado de una vida de lujo con el mundo a sus pies a una celda de aislamiento en la prisión de Granada de apenas diez metros cuadrados con un lavabo con váter, una cama y una mesa. Atrás ha dejado sus pequeños caprichos en forma de coches de alta gama tipo Ferrari, Porsche, sus botellas de champagne de Moet Chandon, sus mansiones en La Línea, sus relojes de oro o narcolanchas.

Este 'narco' estaba en busca y captura desde 2016 por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Policía calcula que la riqueza de este individuo unida a la de su hermano se cuenta por millones de euros y por decenas de propiedades inmobiliarias. Calculan que puede mover el 40% del hachís que entra a España, principalmente, por la bahía de Algeciras.

Este individuo, de 39 años, fue trasladado de la prisión de Botafuegos en Algeciras a la de Albolote el pasado 22 de octubre, apenas cinco días después de entregarse a la Policía Nacional en La Línea sobre las 7.30 horas de la mañana. En la prisión de Granada, ocupa una de las 37 celdas de aislamiento donde residen los internos más peligrosos, tras entrar a formar parte del FIES -Fichero de Internos de Especial Seguimiento-. Allí hace vida monacal porque tan sólo tiene cuatro horas de patio, dos por la mañana y dos por la tarde, el resto del tiempo está encerrado en el 'chabolo'. No comparte comedor con el resto de internos; tanto el desayuno, almuerzo y la cena le son servidas en su celda a diario.

Atrás quedan esas copiosas comidas cargadas de productos al alcance sólo de los más privilegiados al borde de la piscina de alguna de sus mansiones o junto al mar, pero no en España sino en tierras alauitas desde donde presuntamente ha dirigido muchos desembarcos de hachís en orillas del litoral gaditano a través de teléfonos con sofisticados sistemas de encriptación y un ejército de 'soldados' fieles. Estos reclutas de la droga avisan si ven policías o de cualquier movimiento extraño en alta mar ajeno a las narcolanchas utilizadas para el transporte de hachís. Cada una de ellas tiene capacidad de llevar hasta tres toneladas de grifa.

No se relaciona con nadie

'Isco' -como también es conocido-, 'El Castañita', lideraba la organización junto a su hermano Antonio, cuatro años más joven, y en la actualidad encerrado desde junio en la prisión de Córdoba. Durante sus dos primeros meses en el penal granadino no ha tenido ningún tipo de problema y tampoco ha solicitado nada extraordinario, salvo algún producto del economato. Su comportamiento ha sido exquisito, dicen las fuentes consultadas. No se relaciona con nadie. Durante sus cuatro horas de patio, dos por la mañana y dos por la tarde, no se acerca a nadie ni comparte conversación con otros presos. Se mantiene al margen totalmente del resto de internos ingresados en el módulo de aislamiento. Allí tiene de vecinos de 'chabolo' a siete condenados por radicalismo yihadista, a asesinos y algún que otro preso problemático que por su conducta está en estas celdas.

Este 'Castañita' está clasificado como FIES en grado 2 en régimen preventivo, un 'privilegio' al alcance sólo de presos ingresados en relación con delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales especialmente vinculados con el narcotráfico. Su hermano Antonio se encuentra en idénticas condiciones en el penal de Córdoba. Ambos podrán estar en esta situación hasta un máximo de seis meses antes de ser reclasificados tal y como marca la Ley general Penitenciaria.

El régimen de aislamiento al que está sometido 'Isco', 'El Castañita', no le impide recibir visitas los fines de semana. De momento, quien se ha acercado a la cárcel de Albolote para mantener contacto con él es una mujer acompañada de un menor de edad, que supuestamente mantiene algún tipo de lazo sentimental o familiar con este gaditano de La Línea.

Francisco Tejón puso sobre la pista a la Policía Nacional después de su aparición en un vídeo con el cantante, de reguetón, Clase A. En las imágenes aparecía junto a mujeres en biquini bañándose en una piscina y rodeados de botellas de champagne de una de las marcas más caras del mercado, Moet Chandon. La letra de la canción que ponía sonido al video decía: «¿Qué es lo que tú quieres que te dé, Candela?». Eso fue el pasado 5 de octubre. Cuando se entregó el día 17 del mismo mes, pidió disculpas a los policías por su aparición en este videoclip y quiso dejar claro que su presencia en el mismo no era una mofa hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que le andaban pisando los pies desde la detención de su hermano Antonio en el mes de junio de este año en una vivienda donde se encontraba escondido, en la conflictiva barriada de la Atunara de La Línea de la Concepción. Eso sí, la demostración de hedonismo y lujo que desprende este vídeo poco o nada tiene en común con su vida taleguera donde apenas gasta treinta euros a la semana del peculio -la simulada moneda usada en el interior de las cárceles por los internos- para la adquisición de refrescos, útiles de aseo o comida en el economato de la prisión. No gasta más dinero, quizá como demostración de que no lo tiene pese a que la Policía Nacional está convencida de que él y su hermano tienen escondidos más de treinta millones de euros en zulos repartidos por la Línea de la Concepción o el Estrecho. El rey del narcotráfico del hachís se limita a llevar una vida demasiado tranquila en la cárcel de Albolote, lejos del ruido del narcotráfico.