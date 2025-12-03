La víctima pide repetir el juicio por malos tratos contra el subinspector de la Policía Local

La víctima de violencia machista por parte de un subinspector de la Policía Local recurre ante la Audiencia Provincial la sentencia y pide la nulidad ... del juicio al considerar que no se ha enjuiciado el caso con perspectiva de género y se han obviado informes policiales que acreditan que, además de los malos tratos, sufrió presuntamente el espionaje por parte de su expareja, a la vez que concurre también un delito de lesiones a su hija mayor que no se ha tenido en cuenta. Por su parte, la defensa del agente condenado pide su absolución o la revocación parcial de la sentencia por no haber quedado «acreditada la habitualidad de los malos tratos».

Ambas partes han recurrido la sentencia dictada en primera instancia el pasado 18 de noviembre, adelantada por este periódico. El Juzgado de lo Penal Número 5 de Granada condenó a dos años y ocho meses de prisión al subinspector de la Policía Local de Granada por malos tratos a su expareja. El tribunal, que considera al agente autor de un delito de violencia física y psíquica habitual y un delito de menoscabo psíquico, prohibió al hombre comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de su expareja o su hija. Además privó al oficial del derecho a la tenencia y porte de armas durante seis años, tres por cada uno de los delitos probados. Sin embargo, absolvió al agente de su acusación por un delito de revelación de secretos y otro de lesiones a una de sus hijas. La fiscalía solicitaba para el acusado seis años y diez meses de prisión

El abogado de la parte denunciante demanda la nulidad de la sentencia y del juicio oral al considerar que se ha valorado la prueba sin perspectiva de género e ignorando las dinámicas de la violencia machista. Destaca que se ha penalizado a las víctimas, tanto a la expareja como a las hijas del subinspector, y les resta credibilidad por su denuncia tardía, pone en duda el testimonio de la principal denunciante y no se tienen en cuenta que los afectados suelen revelar los hechos de forma gradual. Además, muestra su disconformidad en cuanto a la absolución por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de lesiones contra una de las hijas

A juicio de la representación legal de la víctima, en relación con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, la jueza ha ignorado informes periciales de la Policía Judicial (UFAM), ratificados en el juicio, que acreditan el uso por el acusado de un dispositivo de geolocalización GPS INVOXIA adquirido tras la ruptura con el presunto fin de controlar a la víctima. Adicionalmente, resta credibilidad al testimonio de una de las hijas pese a que un informe forense de la Unidad Integral de Violencia de Género diagnostica un trastorno de estrés postraumático.

Según fuentes judiciales consultadas por IDEAL, la defensa del subinspector condenado defiende en sus alegaciones que existe error en la apreciación de la prueba al condenar al agente y que no ha quedado suficientemente acreditado la habitualidad de los malos tratos ni la existencia de un clima de violencia, miedo o sometimiento. La defensa argumenta que las manifestaciones de la denunciante no son específicas ni tampoco concretan detalles ni episodios. Por otra parte, señala que no da validez y hay que poner «en cuarentena» el informe de la Unidad Integral de Violencia de Género porque no ha tenido en cuenta que la víctima es experta en esta materia.

Por último, la representación legal del acusado alega la existencia de fallos en las penas impuestas, al entender que deberían ser inferiores por ausencia de agravantes. Reitera que no se ha respetado la presunción de inocencia, solicita la revocación parcial de la sentencia y suplica que se dicte una nueva sentencia absolutoria.