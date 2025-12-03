Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la Policía Local de Granada caminando de espaldas. Ideal

La víctima pide repetir el juicio por malos tratos contra el subinspector de la Policía Local

La defensa del agente, que también ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial, demanda su absolución

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:42

La víctima de violencia machista por parte de un subinspector de la Policía Local recurre ante la Audiencia Provincial la sentencia y pide la nulidad ... del juicio al considerar que no se ha enjuiciado el caso con perspectiva de género y se han obviado informes policiales que acreditan que, además de los malos tratos, sufrió presuntamente el espionaje por parte de su expareja, a la vez que concurre también un delito de lesiones a su hija mayor que no se ha tenido en cuenta. Por su parte, la defensa del agente condenado pide su absolución o la revocación parcial de la sentencia por no haber quedado «acreditada la habitualidad de los malos tratos».

