Vicente Tirado afirma que Granada tiene todo «a favor» para dar un salto cualitativo siempre que el PSOE deje de gobernar El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha garantizado que con Juanma Moreno al frente de la Junta los granadinos y andaluces «vivirán mejor» R.I. Lunes, 19 noviembre 2018, 20:29

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Vicente Tirado, ha afirmado que el PP, con Juanma Moreno a la cabeza, es la única opción política que garantiza el cambio que permita solucionar los problemas existentes en Andalucía y Granada. De hecho, ha insistido en que si bien Granada lo tiene todo «a favor», tiene «un problema»: el PSOE al frente de la Junta de Andalucía.

«Susana Díaz es una piedra para los granadinos que hace que los grandes proyectos para la provincia no salgan adelante. Con el Gobierno del PP, de Juanma Moreno, puedo garantizar que todos los granadinos vivirán mejor», afirmó. En esta misma línea ha sentenciado que «cuando Sebastián Pérez sea alcalde de Granada y Juanma Moreno el presidente de la Junta de Andalucía, granada dará un salto cualitativo en progreso y desarrollo».

Tirado ha afirmado que el PP es la única alternativa para que el cambio llegue a Andalucía puesto que «los demás están siempre jugando a las ambigüedades». Por ello ha insistido en que el cambio no solo es posible, sino también necesario. En esta línea ha defendido que el PP se compromete con una nueva realidad para Andalucía y Granada con un programa con «más empleo y menos impuestos», para generar nuevas oportunidades y mejorar servicios fundamentales como la sanidad y la educación.

En esta misma línea se han pronunciado Sebastián Pérez, presidente provincial del PP y candidato a la alcaldía de la capital, y la candidata por la provincia al Parlamento Andaluz, Marifrán Carazo, quien ha desgranado algunas de las principales líneas del programa electoral para la provincia.

Sebastián Pérez ha insistido en la seriedad y la rigurosidad de las propuestas del PP sosteniendo que «este equipo, a diferencia del socialismo en Granada, cumple. Porque el programa que presentamos es un programa para «que se ejecute», y no «para que se quede en un papel». En esta misma línea el dirigente popular ha puesto el acento en que «somos buenos gestores, mientras que el socialismo nos sigue engañando». Así, ha criticado que Susana Díaz, venda en campaña electoral nuevos hospitales para Andalucía, cuando en Granada «hace 28 años que prometió el hospital de la Alpujarra», que hoy brilla por su ausencia, o que prometan ahora la ampliación de las líneas del metropolitano cuando «hace 15 años que prometieron vertebrar con el metro toda el área metropolitana».

Pérez aseguró que Granada «no puede seguir siendo la Cenicienta de Andalucía» y para ello es necesario que llegue Juanma Moreno. De hecho, ha puesto el acento en que cuando el PP llegue al gobierno de la Junta, la Alhambra y Sierra Nevada «la gestionaremos los granadinos» y sus recursos repercutirán positivamente en Granada.

Por su parte, Marifrán Carazo ha afirmado que en el programa «aportamos proyectos e inversiones para mejorar la calidad de vida de los granadinos». Respecto a la movilidad, la candidata ha trasladado el compromiso del PP para mejorar la movilidad en Granada y su área metropolitana, aportando soluciones a los continuos atascos en la circunvalación. Una situación de la que ha culpado a la Junta, que ha sido incapaz «de apostar por otra ronda», o de «empezar las arterias que conectarían la circunvalación con nuestros municipios del área metropolitana». También ha afirmado que «recuperaremos carreteras e infraestructuras fundamentales para vencer la despoblación» puesto que «el PSOE ha puesto la zancadilla a los municipios pequeños, que necesitan servicios educativos, sanitarios y carreteras para que las empresas puedan instalarse en sus polígonos, para que la agricultura funcione mejor y que los turistas lleguen».

Generar empleo es una de las principales apuestas de Juanma Moreno y ello se consigue «con inversión, con una rebaja fiscal y la supresión del impuesto de sucesiones», así como «rebajando el IRPF en el tramo autonómico para beneficiar a pensionistas, autónomos y familias».

«La Junta de Andalucía ha de estar al servicio de Granada, los granadinos y nuestros sectores productivos y no al revés», y no como ha sucedido hasta ahora. Carazo ha acusado a la Junta de «utilizar nuestra cultura, nuestra agricultura, nuestro turismo, no apostando por ellos». En esta misma línea ha denunciado que la gestión de la Alhambra ha estado «al servicio» de los socialistas y su gobierno al frente de la Junta, cuando debe ser al revés, «contando con los granadinos» en su gestión. «Granada necesita ser quien decida sobre la gestión de la Alhambra, que debe ser impecable», apostilló.

Otro «motor» económico de Granada «al servicio del PSOE» es, tal y como declaró Carazo, Sierra Nevada. «La única estación de esquí de toda Andalucía» y, sin embargo, aunque ya han llegado las primeras nieves «la estación está cerrada», a pesar de las quejas del colectivo empresarial. La candidata ha asegurado que ello se debe a que la el gobierno andaluz «tampoco está apostando por una gestión eficaz que beneficie a nuestra economía y a nuestro producto interior bruto». La candidata del PP ha asegurado que el PP «rescata el proyecto del Teleférico a Sierra Nevada», después de que la Junta le haya puesto anteriormente «la zancadilla a dicho proyecto privado» perdiendo ya entonces una

«oportunidad». De igual modo ha asegurado que estudiarán la viabilidad, junto con el empresariado, para ampliar la superficie esquiable.

La sanidad y la educación son también dos ejes fundamentales en el programa de los populares. Carazo ha avanzado que en necesaria la mejora de la sanidad puesto que «nuestros profesionales son magníficos» pero el sistema impuesto por la Junta necesita mejorar. En este sentido ha afirmado que el PSOE, mediante la fusión hospitalaria, pretendió «recordar en servicios, profesionales y especialidades». Por ello el PP exige que la 'desfusión' sea «completa». «No podemos ser los últimos en tiempo de espera en urgencias. El hospital del PTS es el que acumula más retraso para citas con especialistas u operaciones quirúrgicas», lamentó. Por último, Carazo ha insistido en que «sin una educación de calidad no tenemos futuro» y ha criticado que la Junta de Andalucía permita que «hoy dos mil niños reciben clases en aulas prefabricadas en Granada». Por ello, «el PP se compromete con un plan serio en materia de infraestructuras educativas y a no suprimir unidades en la provincia, tal y como ha hecho el PSOE en el ámbito rural.