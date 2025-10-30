Viaja, en el puente de diciembre, al pueblo de Papá Noel

Aunque el puente de la Inmaculada todavía parece lejano, es el momento ideal para organizar tu escapada viajera de diciembre. Planificar con anticipación no solo ... te permitirá asegurar vuelos y hoteles a precios asequibles, sino que también te abrirá las puertas a experiencias exclusivas en uno de los destinos más mágicos del mundo: Laponia.

Este año, contemplar los espectaculares cielos estrellados de la región más septentrional de Europa está de moda. Para los amantes de la Navidad, viajar a Laponia es un sueño hecho realidad y ahora podrás visitarla volando desde Málaga. Rovaniemi, la capital de esta región, es el hogar de Papá Noel, lo que convierte a este destino en un lugar imprescindible para muchas familias que han hecho de este destino uno de los más deseados. Aunque el costo del viaje puede ser una preocupación para muchos, ahora es más accesible gracias a B Travel y la plataforma de planes de IDEAL

Oferplan en colaboración con B Travel te presenta una oferta exclusiva para vivir una aventura mágica dando todos los pasos desde Granada y cogiendo el vuelo el Málaga. Disfruta de las impresionantes auroras boreales, visita la aldea de Papá Noel y participa en actividades inolvidables como paseos en trineo con renos o huskies. Este es un viaje que quedará grabado en tu memoria, donde sentirás que has sido transportado a otro planeta.

Realiza tu pre reserva a través de Oferplan de IDEAL sin coste alguno. Después de completar tu reserva, el equipo de Atención al Cliente se pondrá en contacto contigo para agendar una cita personal en la agencia de viajes B Travel, situada en la calle Melchor Almagro 2. Es fundamental acudir a la cita para que puedas asesorarte y tener claro tanto las ventajas como toda la programación del viaje. La oportunidad incluye vuelo de ida y vuelta, maleta de mano, maleta facturada, traslados desde el aeropuerto al hotel, alojamiento en media pensión durante 4 noches en Levi, una noche en Helsinki, almuerzos, además de visitas a lugares emblemáticos como Tonttula - Santa's Workshop y safaris en moto de nieve. Tu aventura en Laponia está más cerca de lo que imaginas. Cuando tengas claro que quieres vivir la aventura y todas tus dudas queden resueltas será el momento del pago. Nunca antes. Lo importante es disfrutar y que quede todo planificado

.