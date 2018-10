La Segunda Circunvalación ya asoma sobre la Carretera de Málaga Primero de los dos viaductos que conformarán en gran nudo de autovías cerca de Santa Fe / JORGE PASTOR Este nudo de autovías, que tendrá un coste de 5,1 millones, estará formado por dos puentes integrados en el tramo Albolote-Santa Fe JORGE PASTOR Granada Miércoles, 24 octubre 2018, 02:04

El gran nudo de comunicaciones del área metropolitana, el conformado por el cruce de la Segunda Circunvalación con la A-92G –más conocida en Granada como la Carretera de Málaga–, ya empieza a cobrar forma. El primero de los dos viaductos previstos, que forma parte del tronco principal de la Segunda Circunvalación –punto kilométrico 10,4– , ya emerge sobre la A-92G, tal y como habrán podido comprobar durante estos días las decenas de miles de conductores que pasan a diario por este punto. Según ha informado el Ministerio de Fomento, constará de dos vanos de cincuenta metros y tendrá un coste de 3,9 millones de euros. Unos metros más allá, en dirección hacia Granada, también están a punto de iniciarse las obras de la segunda de las plataformas planteadas, de unos cincuenta metros de luz, para evacuar los movimientos de la Segunda Circunvalación con la A-92G hacia Granada y Santa Fe. En este caso el presupuesto será de 1,2 millones de euros.

Una vez que esté finalizado este cruce, también estará más próximo a su finalización el tramo más complicado de la Segunda Circunvalación, el Albolote-Santa Fe de 5,3 kilómetros de longitud y que, según las previsiones del propio Gobierno, entrará en funcionamiento el año que viene –sin mayores concreciones–. El más complejo porque hay que sortear tres grandes obstáculos. El primero es éste, la A-92G. El segundo es el Genil. En el verano de 2017 se inició el puente de 110 metros que evitará el río. Ya está casi finalizado. De hecho, la calzada en sí ya está acabada –se puede observar perfectamente desde la A 92G–, aunque falta por rematar este paso, que tiene un diseño de arco atirantado que podría asimilarse al de la Barqueta de Sevilla. Debería estar finiquitado a finales de este año o principios del que viene, ya que el periodo de ejecución era de dieciocho meses. Y el tercer escollo era la línea del tren de alta velocidad entre Granada y Antequera, pero todo quedó resuelto cuando el 30 de noviembre de 2015 se inauguró un subtramo entre Albolote y la N-432 imbricado en este tramo mayor entre Albolote ySanta Fe.

Pero volvamos a la gran intersección de la Segunda Circunvalación con la A 92G. La primera de las estructuras, la que ya se está acometiendo, consta de dos grandes tableros, uno para cada calzada, que suman una anchura total de treinta y dos metros. Lo primero que se está haciendo es la colocación de las vigas centrales. Para ello se emplearán potentes grúas. La segunda de estas estructuras, que aún no se ha empezado, tendrá dos carriles unidireccionales para las circulaciones entre la Segunda Circunvalación y la A 92G.

Para todo ello ha sido preciso realizar un gran desvío en la A 92G, que lleva funcionando desde hace un mes, para garantizar el tránsito normal de los coches y camiones por una zona que presenta una elevada densidad de tráfico todos los días laborables. Fomento ha instalado señalización horizontal para advertir del 'by pass', ha limitado a sesenta kilómetros por hora la velocidad y ha puesto bandas sonoras para que los automóviles reduzcan la marcha. La Junta de Andalucía, titular de la A 92G, ha otorgado las autorizaciones oportunas para que Fomento pueda actuar. Fuentes de la Consejería señalaron que, según consulta formulada al propio Ministerio de Fomento, el plazo otorgado es «estándar y sobrado», y agregan que se pueden pedir prórrogas. «Los plazos de los permisos –aclaran– no son necesariamente los de ejecución». Una vez que ya no sea precisa esta alternativa provisional, el Ministerio de Fomento restituirá esta vía a su estado primigenio.

De esta forma, los trabajos de la Segunda Circunvalación, uno de esos proyectos eternos de Granada, avanzan poco a poco con la expectativa de que esté plenamente operativa en 2020, tal y como se recoge en los informes del Gobierno. Esta infraestructura, una auténtica dentellada a la Vega de Granada, supondrá una inversión global de 214 millones euros. La longitud total del trazado es de 25,9 kilómetros.