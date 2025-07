Un verano más allá del mar con Macià Hoteles

Martes, 1 de julio 2025, 23:57 Compartir

Apostar por Macià Hoteles en los meses de julio y agosto es hacerlo por todo un universo de sensaciones y posibilidades. Una elección siempre perfecta por el destino, el alojamiento y la ubicación de todos sus hoteles en Sevilla, Granada y Córdoba. Viajar a estos lugares de ensueño es vivir también las maravillosas experiencias que encierran sus modernas y cuidadas instalaciones. En cada una de ellas se puede percibir, además, el carácter y el sello distintivo de enclaves con siglos de historia y tradiciones fuertemente arraigadas.

Gracias a la confianza depositada en Macià Hoteles, disfrutaremos de días inolvidables con todas las comodidades a nuestro alcance, un servicio de altura y la calidez propia del carácter del sur, que se siente en la excelencia de la atención dispensada a todos sus clientes.

En los meses de julio y agosto los destinos de interior de esta cadena brillan de forma única con un descuento muy especial del 5% extra para hacer que nuestra experiencia sea algo irrepetible. Solo hay que reservar con el código VERANO5 para empezar a sentir que todo son ventajas. Además, si queremos estar al tanto de las novedades y ofertas, la newsletter es otra magnífica herramienta para ser parte de esta gran familia.

Ampliar

Destinos

Sólo en Granada la oferta hotelera en la capital es tan amplia como los encantos de la propia ciudad. Sus cinco destinos son una ensoñación en sí mismos y encierran gratas sorpresas para cuantos se alojan en ellos: el Hotel Macià Granada Five Senses Rooms & Suites, el Hotel Macià Real de la Alhambra, el Hotel Macià Cóndor, el Hotel Macià Monasterio de los Basilios y el Hotel Macià Plaza. Gracias a su maravillosa ubicación el Macià Granada Five Senses Rooms & Suites nos traslada al conjunto monumental de la Catedral, la Capilla Real y la Alcaicería con un diseño moderno y minimalista que evoca, en cada una de sus habitaciones, a uno de nuestros cinco sentidos. En el caso del Macià Real de la Alhambra, en el punto de encuentro de las carreteras de la Alhambra y de Sierra Nevada, se suman dos grandes logros: el haberse situado como uno de los mejores hoteles Meetings & Events de Granada y ser el único lugar de la ciudad que posee baños árabes, lo que representa todo un plus de salud y bienestar para sus clientes.

Como de lo que se trata es de moverse por Granada con la mayor comodidad y que el acceso sea lo más fácil posible, el Macià Cóndor se desmarca por ser el hotel mejor conectado, muy cerca de la Estación de Tren y del Metro.

Experiencias históricas

Si queremos vivir una experiencia que nos traslade a épocas pasadas, el Hotel Macià Monasterio de los Basilios nos ofrece la posibilidad de despertar en un monasterio medieval, pasear por su claustro y desayunar en su refectorio. Y todo ello, con las comodidades del siglo XXI junto a ese otro enclave histórico que es el Puente Romano del río Genil. Otra sensación indescriptible es admirar la Alhambra desde una de las ventanas del hotel boutique Macià Plaza, situado en el barrio con más duende de Granada, el del Albaicín.

Ampliar

En Córdoba, el Hotel Macià Alfaros y el Castillo de la Albaida, llevan en sus entrañas toda la esencia de la ciudad. Por ello, cada rincón del Macià Alfaros, es todo un lujo. Para más señas, se encuentra a un paso de la plaza de la Corredera, el Cristo de los Faroles y las calles de la Judería que desembocan en la maravillosa Mezquita-Catedral.

Ampliar

Si lo que se pretende es que el recuerdo de nuestro evento perdure para siempre, el Casillo de la Albaida del siglo IX representa la elección perfecta por la exquisitez de su interior y la belleza de sus jardines y terrazas.

Ampliar

En Macià Hoteles la innovación se siente también con una enorme fuerza en el Macià Sevilla Kubb, con un nuevo concepto que le hizo merecedor del premio al mejor hotel renovado de 2019. En ello tuvo un enorme peso la original reinterpretación de sus patios bajo los elementos de la luz, el agua y la tierra.

Y si hablamos del encanto y la hospitalidad de la tierra andaluza, el Macià Doñana de Sanlúcar es ese lugar al que siempre queremos volver por el recuerdo que nos deja siempre su gastronomía, sus playas bañadas por el sol de Cádiz y el maravilloso Parque Nacional de Doñana. Todo un deleite para los sentidos.