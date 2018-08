«Veraneaba en la playa de Águilas y coger el tren para viajar hasta allí era toda una aventura»

El desarrollo ferroviario de Lorca a mediados del siglo pasado permitió conectar mediante raíles a muchísimos pueblos de interior con la costa y Almendricos no fue una excepción. La cirujana oral y maxilofacial Adoración Martínez Plaza (Murcia, 1957) lleva más de 40 años en Granada, pero recuerda que sus vacaciones de verano infantiles discurrían al paso del tren que unía su pueblo, Almendricos, con Águilas, donde conoció en primera persona el litoral murciano y donde puso darse más de un chapuzón en la playa.

Martínez cuenta que con unos siete años disfrutaba del tiempo libre del verano para corretear libremente por el pueblo, inmersa en la naturaleza, pero que lo que más le gustaba de esa época era cuando su madre preparaba la tradicional cesta de mimbre con una gran merienda para ella y sus hermanos, una chica cinco años mayor y un chico dos años menor. Esa cesta anunciaba una nueva aventura y es que al día siguiente cogerían el tren con otras madres del pueblo y sus hijos y pondrían rumbo a Águilas. Allí pasarían una jornada de juegos rebozados en crema solar y arena y con la mirada atenta de sus madres en cuanto se metieran en el agua, siempre respetando las dos horas de después de comer para evitar la amenaza del corte de digestión.

«Recuerdo la emoción de esperar y subir al tren, mirar el paisaje por la ventana y el olor de la cesta de mimbre con la merienda que había preparado mi madre», explica esta reputada cirujana. «Pasábamos todo el día en la playa. Nos bañábamos y cuando salíamos del agua nuestra madre nos secaba con la toalla. Todavía estábamos en esa edad inocente en la que se disfruta de las vacaciones con libertad», añade.

A la expedición también se sumaban las primas y las titas solteras de las familias, que aprovechaban las vacaciones veraniegas para volver al pueblo con su familia y disfrutar del buen tiempo antes de regresar a la ciudad. «Me lo pasaba muy bien cuando venía la tita soltera con nosotros, era muy divertido», afirma.

Más viajes, nuevas aventuras

El buen recuerdo de estos trayectos en tren hacia la playa es el que Martínez tiene bien marcado en su memoria, pero este medio de transporte, en auge con el desarrollo ferroviario de Renfe por toda la península, estuvo presente en posteriores viajes en las vacaciones de verano de su adolescencia y juventud.

«Ya con 13 y 14 años cogí el tren para visitar Madrid en verano. Como mi padre trabajaba en Renfe, tenía el billete gratuito por ser su hija, así que aproveché para ir a visitar a mi tía, en Alcalá de Henares, y ya en Madrid me dediqué a pasear por todos los museos para conocer las obras que había estudiado en el instituto en Historia del Arte», recuerda Martínez. Sin embargo, lo que más le enamoró fue descubrir a El Greco en Toledo. «Mis amigas no compartían el mismo interés que yo en este sentido, pero me lo pasé muy bien en aquellos viajes de verano llenos de actividades culturales», explica.

Fue con 15 años cuando descubrió Granada, precisamente durante uno de sus viajes en tren en las vacaciones de verano. No faltaron las visitas a la Alhambra y los paseos por el centro. Fue un flechazo a primera vista y esta experimentada cirujana supo desde entonces que tenía que quedarse en la capital nazarí como fuera. Y lo consiguió.

Con la voz quebrada por la emoción, Martínez explica a este diario la alegría que supuso para ella mudarse a Granada a finales del verano de sus 19 años para empezar a estudiar Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada (UGR). «Siempre soñé con volver a Granada a estudiar y lo conseguí, fue una experiencia muy bonita y al final aquí sigo hasta ahora», suspira.

Sus veranos evolucionaron con el paso de los años y cuando fue madre cambió los viajes en tren de su infancia por una caravana con la que se recorrió toda España, Portugal, Italia y Amsterdam, y con la que visitó muchísimos camping en medio de un entorno natural junto a su familia.