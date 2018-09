Las ventajas de aprender a bailar a cualquier edad

La danza es una actividad física muy beneficiosa para los seres humanos que se puede practicar desde temprana edad hasta la adultez R. I. GRANADA Viernes, 21 septiembre 2018, 02:25

Son más que cuerpos en movimiento y una reacción automática al ritmo. Cuando bailamos, no se trata de un simple contoneo, sino de toda una experiencia a disposición de cualquier persona para disfrutar de algo más que una actividad física. La danza es un arte heterogéneo que no tiene fronteras. Bailotean los bebés, al escuchar melodías de los dibujos animados, y se mueven en perfecta comunión las parejas de abuelos cuando interpretan juntos un emotivo baile de salón. Educarnos en estimular nuestro cuerpo es beneficioso para todos los seres humanos, pero no nos paramos a entender por qué. ¿Cuáles son las bondades de aprender a bailar?

El baile es una forma divertida para conocer gente con gustos similares. Disfrutar de una sesión de baile en pareja, con amigos o yendo solo a cualquier reunión, puede unir a personas que, a priori, no tienen nada en común. Cada día te cruzas con cientos de personas por la calle, pero, ¿sabías que por las venas de ese profesor o de esa abogada corre verdadero swing? Solo lo podrás descubrir poniendo tu arrebato en la pista. «Todos los estilos, todos los niveles, todas las edades», este es el lema de Lucía Guarnido, cuya Escuela de Flamenco y Danza ofrece todo tipo de variantes y expresiones artísticas.

Ayudando a descubrir la psicomotricidad

En la Escuela de Lucía entienden la importancia de conocer la pasión por la danza en la juventud. Los niños, desde su etapa preescolar, están aprendiendo a comunicarse con el mundo. La coordinación y el equilibrio de los menores de edad es uno de los puntos más importantes en el desarrollo de su vida. Aprenderemos a valorar qué carencias pueden tener los pequeños y ayudarles a superarlas a través de juegos y música.

Cuando hablamos de psicomotricidad, nos referimos a la relación que tienen estos pequeños entre su cerebro, su cuerpo y el entendimiento del mundo. La música y enseñarles a reaccionar a ella consigue lograr un correcto movimiento voluntario de tronco y extremidades, así como de cada músculo de organismo. Desde empezar a mover las piernas mediante el juego, hasta lograr memorizar e interpretar una pieza completa; los más jóvenes pueden realizar ejercicios que les ayudarán a estimularse y aprender una actividad beneficiosa para toda su vida.

Una vez superen la etapa preescolar, sacarán a relucir su talento según pasen los años sin ningún tipo de miedo a expresarse. Los niños y niñas lograrán un beneficio psicológico que les ayudará a expresarse. Sentirse cómodos y libres desde su nacimiento desarrollará su personalidad que se irá moldeando junto a las emociones adquiridas gracias a sus clases de baile. Actividades como el flamenco, el ballet o la danza contemporánea son opciones clásicas y modernas de empezar a desarrollar una vida como bailarín, una vez le hemos ayudado durante su desarrollo infantil. Aprovechar el inicio del curso es una opción ideal para comenzar con esta actividad extraescolar en la Escuela Lucía Guarnido.

Una forma de disfrutar de la vida

No solo los niños están a tiempo de aprender a bailar. ¿Cuántas veces hemos podido sentirnos incómodos en situaciones sociales por no saber bailar o no sentirnos libres de expresar nuestras emociones con nuestro cuerpo? La danza también está pensada para los adultos, siempre es un buen momento para aprender a bailar bien. Mejoraremos nuestra fuerza y capacidad aeróbica, nuestro cuerpo se sentirá mejor y estaremos realizando, de forma divertida, una actividad física a través del baile. Los adultos que bailan mejoran de forma significativa su salud, tanto física como mental.

Los beneficios psicológicos del baile están demostrados. Bailar con otras personas no solo es una forma saludable de conocer gente, sino que nos ayudar a conectar con ellos y establecer nuevas relaciones sociales y emocionales. Bailar sirve para codearse con otras personas de una forma única, mediante el movimiento del cuerpo. Una sesión de danza puede ser más importante anímicamente y conseguir mejores resultados en una actividad social que una larga conversación. A corto plazo, lograremos que nuestro estado de ánimo mejore, ayudando a superar etapas de estrés o depresión.

Bailar es una terapia pensada para cualquier público. Vacía tu mente y libera tu cuerpo para empezar a entender cómo el baile puede mejorar exponencialmente tu vida. Elige qué música es la que hace que tu cuerpo se mueva, ¿será la danza española, el flamenco, el ballet clásico o el hip hop? La Escuela de Flamenco y Danza Lucía Guarnido nos brinda los beneficios que ofrece el baile, desde los 4 años en adelante con el nivel que más se adapta a cada uno.

Puedes infórmate de sus actividades de lunes a viernes en Callejón de Antonino nº4, Granada. Para saber más sobre ellos, puedes consultar su página web https://luciaguarnido.com o llamar por teléfono al 958 25 56 62.