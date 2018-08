La venta de coches crece un 48% por las ofertas ante la nueva norma de emisiones

A expensas de que el lunes se confirmen de forma oficial los datos al cierre de la jornada de ayer, en la provincia se matricularon 1.523 vehículos el mes pasado. Así se lo trasladaron ayer a este periódico fuentes de Faconauto, patronal de los concesionarios de automoción en España. Se confirma así que ha acabado un agosto de récord en lo que se refiere a la compra de coches. El mercado se ha visto espoleado por una nueva normativa que estrena un sistema de medición de emisiones más exhaustivo y prohíbe a partir de hoy la venta de utilitarios nuevos que no cuenten con homologación con los estándares de la Unión Europea. Se trata del mejor dato en un mes de agosto desde el inicio de la crisis, con un crecimiento del 48% sobre el mismo período de 2017. Fuentes del sector confían en que los buenos datos continúen durante los próximos meses porque hay stock acumulado y el Gobierno aprobó ayer una moratoria para que los cambios no repercutan en los impuestos que pagan los conductores hasta 2021.

En algunos concesionarios la actividad durante el mes pasado ha sido inapropiada por frenética. Hacía años que en Granada no se vendían más de cincuenta coches diarios de media en pleno apogeo del verano. La razón hay que buscarla en los carteles que anunciaban descuento sobre los parabrisas de algunos coches diésel; algunos de ellos de hasta el 40% sobre el precio de salido, según confirmaron concesionarios de la capital. A partir de hoy, cuando entra en funcionamiento un nuevo protocolo de emisiones, llamado WLTP, ya no se podrán comercializar vehículos que no cumplan con esta homologación. Así que parte de la oferta de los concesionarios quemaba. Y los consumidores han respondido acudiendo a comprar hasta 1.523 coches bajo el sol abrasador o en mitad de sus días de vacaciones.

En Granada, este particular efecto llamada se ha notado de manera significativa, en especial por tratarse de uno de los meses tradicionalmente más flojos para el sector. Los 1.523 coches -a expensas de los que se vendieran ayer- matriculados durante los últimos treinta días suponen el mejor dato desde la crisis y un incremento del 48% sobre el mismo mes de 2017, un poco por debajo de la media nacional, que las fuentes consultadas cifraron en el entorno del 57%. Lo constatan además los datos de los que dispone la Dirección General de Tráfico (DGT), que arrancan en el año 2010. Con respecto a agosto de 2013, por ejemplo, el peor año de la crisis, el dato del mes pasado supone acercarse a triplicar aquella cifra; en concreto, el incremento es del 164%.

Más éxito entre las empresas

En el caso específico de los turismos particulares, Granada sí mostró una tendencia más acorde con el resto de España; el aumento en las matriculaciones fue del 29,3% y del 30,5% en el conjunto del país. Fueron empresarios y autónomos quienes más quisieron aprovechar el momento para adquirir vehículos. En la provincia, la cifra ha llegado a duplicarse; según Faconauto, el incremento experimentado en agosto sobre el mismo período del año anterior fue del 129%. En este caso más de treinta puntos por encima del promedio nacional, del 95%.

Sin más impuestos hasta 2021

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva normativa de emisiones, que establece un nuevo sistema de pruebas que los expertos prevén que sea especialmente negativo en el caso de los diésel, es la obligación del pago del impuesto de circulación para los coches que no se hayan quedado atrás con respecto a los nuevos estándares de contaminación. Según los datos de las asociaciones del sector, en la actualidad alrededor del 20% de los vehículos que se venden pagan impuesto de matriculación. Con las nuevas normas, dicen, el porcentaje podría elevarse hasta el 70%, especialmente en el caso de los que usen el gasóleo como combustible.

Un balón de oxígeno para fabricantes y vendedores, que alertaban de que la nueva situación acabase por repercutir en el precio final del producto, llegó ayer de la mano del Gobierno. Industria decidió aplazar a través de una moratoria hasta 2012 el impacto sobre el impuesto de circulación del nuevo protocolo de emisiones contaminantes.

En este contexto, los comerciantes de coches ven una oportunidad para seguir amarrando buenas cifras en los próximos meses. Gerardo Pérez, presidente de la patronal de los concesionarios, destaca que han tenido que automatricular un elevado número de vehículos que no están al día con la nueva normativa para poder venderlos a partir de hoy como kilómetro cero -si hubieran sido nuevos no se podrían vender ya hoy-, por lo que ahora mismo hay «mucho parque» disponible en la provincia. Su previsión es que, en buena parte debido a esta situación, las ofertas y rebajas en estos vehículos continuarán durante los próximos meses. Habrá que ver si las ventas siguen al alza.