Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia

El cuadro del pintor británico David Hockney 'Patio del Palacio de Carlos V de la Alhambra, Granada' se vendió este miércoles 19 de noviembre en ... subasta por 1.391.500 dólares –1.208.351 euros– (incluida la prima). Bonhams ha sido la empresa encargada de la puja, una de las más antiguas de Reino Unido en el ámbito de arte y antigüedades.

Esta venta convierte a la acuarela pintada en 2004 por Hockney en el cuadro de la Alhambra más caro de la historia. El artista, que tiene ahora 88 años, retrató el Palacio de Carlos V en uno de sus viajes al sur de España que realizó a principios de siglo.

La obra es una de las acuarelas de mayor formato del pintor británico (74,9 x 210,8 cm) y se encuentra sobre dos hojas de papel. Además, fue seleccionada personalmente por Hockney para la Exposición de Verano de la Royal Academy of Arts de Londres, en 2004; y, dos años más tarde, se expuso también en 'Seven Rooms Seven Artists', en L.A. Louver Summer (California).

La arquitectura de Granada produjo en el artista un cambio en sus ideas en cuando al color y el espacio, pues encontró en esta ciudad «una síntesis perfecta de orden y sensualidad, una geometría viva», según explican desde Bonhams. «La visita de Hockney a la Alhambra ese año formó parte de un retorno más amplio a la observación directa, una fase en la que abandonó la fotografía y retomó el dibujo al aire libre. La luz andaluza, la geometría de los azulejos de la arquitectura morisca y el orden rítmico del Palacio de Carlos V se convirtieron en estímulos para su renovado diálogo con la perspectiva».

Por otra parte, desde Bonhams destacan otros elementos de la obra, como el suelo del patio en color ocre y el ultramarino del cielo, que «generan una luz orgánica que irradia desde el centro de la obra, evocando el calor seco de España».