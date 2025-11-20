Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vendido en subasta el cuadro de la Alhambra más caro de la historia.

Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia

La acuarela de David Hockney se subastó este miércoles por más de un millón de dólares

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:39

El cuadro del pintor británico David Hockney 'Patio del Palacio de Carlos V de la Alhambra, Granada' se vendió este miércoles 19 de noviembre en ... subasta por 1.391.500 dólares –1.208.351 euros– (incluida la prima). Bonhams ha sido la empresa encargada de la puja, una de las más antiguas de Reino Unido en el ámbito de arte y antigüedades.

