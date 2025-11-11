Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un cráneo de la UGR. Ideal

Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada

El comprador de la casa avisó a la Guardia Civil y la investigación aclaró que los restos habían sido prestados por Medicina a un estudiante que olvidó devolverlos

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:35

La historia empezó como uno de los desasosegantes y oscuros cuentos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, maestro indiscutible de la literatura de terror. Un ... ciudadano compra una casa en un pueblo cercano a Granada e inicia los trabajos para acondicionarla y habitarla. En eso estaba, cuando encontró una caja en un rincón de su nueva vivienda. El hombre la abrió y se encontró frente a frente con un cráneo humano y un esqueleto despiezado. Cuando recuperó el aliento, llamó a la Guardia Civil. Arrancaba una investigación que iba a concluir con un desenlace alejado de los finales de los escalofriantes relatos de Poe. El enredo tenía una explicación más prosaica. Pero, como pasa en las series de suspense, hay que ir por partes.

