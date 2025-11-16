Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inundaciones en el cinturón metropolitano de Granada en imagen de archivo. Javier Martín

Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables

En total, son 65 las estructuras críticas, por la población que las usa o por su importancia, que están en espacios con riesgo de sufrir anegaciones

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

Granada cuenta con 65 infraestructuras críticas en riesgo de inundación. Son los datos que se extraen del informe del Observatorio de la Sostenibilidad. La información ... utilizada se desprende de las cartografías del Ministerio de Transición Ecológica y entre estas instalaciones en zonas en riesgo estarían hospitales, centro escolares o residencias de ancianos. Para el estudio, se utiliza el periodo de retorno de 500 años de retorno, es decir , el peor de los episodios de inundaciones que se podría dar en cinco siglos –con base en los registros existentes–.

