Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables

Granada cuenta con 65 infraestructuras críticas en riesgo de inundación. Son los datos que se extraen del informe del Observatorio de la Sostenibilidad. La información ... utilizada se desprende de las cartografías del Ministerio de Transición Ecológica y entre estas instalaciones en zonas en riesgo estarían hospitales, centro escolares o residencias de ancianos. Para el estudio, se utiliza el periodo de retorno de 500 años de retorno, es decir , el peor de los episodios de inundaciones que se podría dar en cinco siglos –con base en los registros existentes–.

Así, en ese escenario, hay infraestructuras, consideradas críticas, bien por la vulnerabilidad de las personas que podrían estar en su interior en el caso de que se produzca una tragedia de este tipo, o bien porque se trata de instalaciones clave durante la propia emergencia (entre otras cuestiones), que están en riesgo por su situación. La mayoría, 46 de las 65, son consideradas en el análisis de este observatorio como espacios con riesgo muy grave. Por eso, la institución considera que «se debería trabajar más intensamente» por parte de las administraciones.

Los datos de Granada indican que hay 23 centros educativos que estarían en zonas de riesgo, cinco residencias de ancianos, un parque de bomberos y un centro hospitalario, así como instalaciones de servicios básicos como energía y agua o medioambientales como EDAR. Se reparten prácticamente por toda la provincia, con especial incidencia en Cinturón y la Costa.

¿Qué pueden hacer las administraciones para evitar tragedias en zonas donde existe este riesgo? IDEAL consulta con varios expertos sobre el asunto. Fernando Delgado es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Granada.

Medidas a tomar

Considera que es imprescindible seguir mejorando los sistemas de alerta temprana frente a inundaciones. Además, indica que los ciudadanos tienen ahora acceso a aplicaciones que les pueden permitir saber, casi en tiempo real, cuál es la situación en el lugar en el que se encuentran. La mayoría no sabe que tiene acceso a esos datos y se trata de una herramienta muy útil. «Si conoces tu riesgo, es más fácil saber qué tienes que hacer, a dónde ir y a dónde no».

Municipios con edificios y estructuras inundables Nivel de riesgo Grave Leve Muy grave x x x Número de infraestructuras Iznallóz 3 Guadix Huétor Tájar 2 Albolote 3 Loja Peligros 1 2 8 2 Fuente Vaqueros Maracena 1 4 1 3 Granada 3 1 Santa Fe 5 1 Cúllar Vega Motril 3 Zafarraya 2 4 2 Albuñol Almuñécar 3 2 3 Salobreña Torrenueva Costa 5 1 Municipios con edificios y estructuras inundables Nivel de riesgo Grave Leve Muy grave x x x Número de infraestructuras Iznallóz 3 Guadix 2 Huétor Tájar Albolote 1 2 Peligros 3 2 Fuente Vaqueros Maracena 1 4 1 3 Granada Loja 3 1 Santa Fe 8 5 1 Cúllar Vega 3 Motril 2 4 Zafarraya 2 Almuñécar Albuñol 2 3 Salobreña 3 5 Torrenueva Costa 1 Municipios con edificios y estructuras inundables Nivel de riesgo Grave Leve Muy grave x x x Número de infraestructuras Iznallóz 3 Guadix Albolote Huétor Tájar Peligros 2 1 2 2 3 Loja 8 Fuente Vaqueros Maracena 1 4 1 3 Granada 3 1 Santa Fe 5 1 Cúllar Vega 3 Motril Zafarraya 2 4 2 Albuñol 3 Almuñécar Torrenueva Costa 2 3 Salobreña 5 1

Delgado apunta que la normativa actual ya contempla restricciones para construir en zonas inundables, pero hay ciudades, como Sevilla, que tienen centro histórico en espacios con riesgo. Por ello hay que respetar los riesgos de inundación, pero si los núcleos urbanos están en grave peligro, o se trasladan (que suele ser inviable), o se les protege. En este punto, indica que a veces es necesario apostar por las denominadas «infraestructuras grises», porque las medidas «basadas en la naturaleza», siendo las más recomendadas a largo plazo, pueden ser demasiado lentas cuando se trata de mantener a salvo a la población que ya está en riesgo.

A medio y largo plazo, la planificación urbanística, señala, es la clave para reducir riesgos. Por tanto, mejorar la previsión, emitir las alertas, contar con planes especiales frente a inundaciones y tener en cuenta el riesgo a la hora de construir, son claves para evitar riesgos.

«Si conoces tu riesgo, es más fácil saber qué tienes que hacer. A dónde ir y a dónde no» Fernando Delgado Doctor en Ingeniería Hidráulica

Sergio Iglesias, jefe del servicio local de Protección Civil de Granada, explica que en la capital existe un catálogo con infraestructuras de distintos usos, en el que se incluyen como espacios vulnerables colegios o residencias de mayores.

Autoprotección

Muchos de estos centros cuentan con plan de autoprotección y de evacuación. Iglesias indica que, por ejemplo, si hay centros educativos en espacios en riesgo se hacen simulacros para que los niños sepan cómo actuar en una situación de este tipo. Al igual que se hacen con los terremotos, por ejemplo.

Señala que en los planes generales ya se tiene en cuenta en qué zonas no se puede construir. No obstante, cuando existen infraestructuras que ya están en territorios en riesgo, la coordinación y fomentar la cultura de la emergencia, mediante la prevención o los simulacros, es muy importante. El experto apunta que hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, deja de funcionar un parque de Bomberos, eso puede influir en que los agentes no puedan realizar su labor asistencial. Todo está entretejido.

«La coordinación de todos los medios y el fomento de la cultura de la prevención y la emergencia es clave para evitar tragedias» Sergio Iglesias Jefe Protección Civil Granada

Las conclusiones son muy parecidas a las del propio Observatorio de la Sostenibilidad. Precisa hay que establecer sistemas de alerta temprana «con protocolos claros y estrictos». Asimismo, apuntan que habría que implementar una etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones y diseñar y ejecutar el retranqueo o alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo.

También habla de la necesidad de revisar y actualizar planes urbanísticos para impedir que se puedan levantar edificios en territorios donde hay altas probabilidades de que haya inundaciones. La apuesta por infraestructuras sostenibles y la implantación «urgente» de medidas de protección para la población más vulnerable también están entre sus conclusiones. Así como establecer la obligatoriedad de los planes de riesgos de inundación.

Hay que recordar que en Granada sólo hay tres municipios que cuenten con un plan específico de inundación. Eso sí, todos los municipios tienen ya planes de emergencias.