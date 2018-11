Veinte años galardonando lo mejor del sector turístico

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada vivía ayer una noche muy especial. Y es que los premios Duque San Pedro de Galatino, que cada año entrega para reconocer el trabajo y la dedicación al sector turístico y hostelero de la provincia, alcanzaban su edición número veinte.

El Palacio de Exposiciones y Congresos acogía esta cita tan especial para el sector hostelero, primordial para la economía de la provincia. Allí, siendo el anfitrión perfecto, estaba el presidente de la Federación, Trinitario Betoret, quien una vez más destacó el gran esfuerzo que cada día hacen los hombres y mujeres que se dedican al sector hostelero y que, afortunadamente, da sus frutos. Y ahí están los datos, que por ejemplo el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, destacaba en su intervención de anoche: el turismo no deja de crecer en Granada y el pasado mes de octubre se registraron las mejores estadísticas, habiendo crecido más de un 5% los visitantes respecto al mismo mes del año anterior. También Guillermo Quero, delegado de Turismo la Junta de Andalucía en Granada, o Francisco Cuenca, alcalde de la ciudad, destacaron este buen momento del sector gracias al esfuerzo decidido de sus profesionales. Anoche llegó el momento de reconocer a algunos de ellos, y ya van veinte años.

Junto a Trinitario no faltaban miembros de su equipo en la Federación y responsables sectoriales, como Carmen López, Juan Peláez, Francisco Rodríguez, Ángel de la Plata, Gregorio García o Juan Luis Álvarez, sin olvidar a Antonio García o Jesús Olvera, pendientes anoche de todos los detalles, al igual que el magnífico equipo de la Escuela de Protocolo, con Juan F. Gutiérrez al frente.

Cada año la entrega de los galardones se convierten en una cita de encuentro para los profesionales del sector, entre los que anoche estaban Pepe Álvarez, Gregorio García Jr.,Trinitario Betoret, padre, los responsables de la Asociación de Guías Turísticos Miguel Campos, Esther García y Alicia Berrio, y una larga lista de profesionales del sector turístico y hostelero.

Arropándolos a todos acudían los concejales del Ayuntamiento de Granada Raquel Ruz, Ana Muñoz, Rocío Díaz, Antonio Granados, Raquel Fernández, Inmaculada Puche, Lorena Rodríguez, Manuel Olivares, etc. Tampoco faltaban otros representantes del sector político como el diputado Carlos Rojas, Sebastián Pérez, Raúl Fernández, Juan Ramón Ferreira, Marifran Carazo, Marta González, Francisco Fuentes, etc. La responsable de Cetursa, María José López, también acudía a la cita, al igual que responsables de medios de comunicación como nuestro director de IDEAL Eduardo Peralta, o el director de Cope-Granada Luis Guijarro, o representantes de las fuerzas de seguridad del Estado y estamento militar, como Jesús Redondo, Antonio Ruiz, Francisco M. García o Luis Almenta. Y así muchos más, como representantes empresariales como Javier García de la Serrana, Amalia Torres Morente o Joaquín Rubio, también acudió Antonio Tejada de la Ciudad Accesible, o Paula de la Peña y Antonio Fernández Monterrubio, del Granada CF. La lista de invitados crece cada año y ya dejan pequeña la sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos donde se entregan los premios.

Premios

Y es que los galardonados fueron los verdaderos protagonistas de una noche muy especial. Se premió a María José Sánchez Noguera, mejor expediente académico de acceso a la Universidad de Granada, que recibía su estatuilla de manos de Juan Luis Benítez, en nombre de la Universidad. También se galardonaba a Pastelerías Isla, un premio que recogían Ramiro Isla y Rafael Rodríguez, que acudían al acto acompañados de numerosos miembros de su familia.

No fue la única familia protagonista, también los García Cernuda, responsables de Camping Don Cactus y Camping Castillo de Baños, eran galardonados. Álvaro García y M. Eugenia Cernuda, recogían el premio acompañados de sus hijos Álvaro y Mara, junto a nietos y otros familiares. Por último, Cervezas Alhambra fue otra empresa galardonada por su continua colaboración con el sector y la sociedad granadina. David Matas, su director comercial, recogía el premio. Pero la entrega de estos galardones no fueron los únicos momentos emocionantes. También se otorgaron diferentes menciones especiales. Una de ellas fue para José María Guadalupe, ex responsable de Turismo de la Diputación de Granada y otra, a título póstumo, para Miguel Ruiz, fundador del Grupo La Castellana. Sus hijas, Laura y Elena Ruiz Espelt subieron a recibir la placa y el cariño de todos los asistentes.

Sin lugar a dudas, una gran noche, conducida magistralmente por nuestra compañera Encarna Ximénez de Cisneros, y a la que un año más acudía la duquesa de San Pedro de Galatino, Teresa Medinilla. Al final, todos celebraron, y brindaron, por el éxito del sector hostelero en Granada.