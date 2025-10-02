Vegas del Genil se transforma: un otoño de obras, proyectos y futuro

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:34 Compartir

Uno de los grandes hitos de esta temporada es la construcción de la nueva Biblioteca Municipal, un espacio moderno de 300 metros cuadrados que sustituirá a la actual, con apenas 90.

Ubicada en los bajos del teatro y con una inversión de 180.000€, esta infraestructura responde a una demanda creciente de espacios para jóvenes y estudiantes. La biblioteca contará con una amplia sala de estudio, zona de descanso, espacios adaptados para la infancia y una moderna sala de lectura, todo ello acompañado de un horario más extenso que permitirá a vecinos y vecinas disfrutar de la cultura y el conocimiento en un entorno acogedor y adaptado a sus necesidades.

También en materia de servicios básicos, Vegas del Genil está dando un paso de gigante. Los consultorios médicos de Ambroz y Purchil están siendo sometidos a una reforma integral que ampliará su capacidad y dedicará la totalidad de sus espacios a la atención sanitaria, cuya inversión supera los 400.000€. El centro de Purchil dispondrá de tres plantas completamente renovadas, mientras que el de Ambroz contará con dos plantas preparadas para mejorar la asistencia médica a todos los vecinos. Además de seguir implantando mejoras en el consultorio de Belicena que si bien sabemos que su futuro es finito desde el Ayuntamiento se está trabajando junto a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en un nuevo consultorio para esta barriada que será una realidad en un futuro a medio plazo.

Estos proyectos refuerzan el compromiso del equipo de gobierno con la sanidad pública, uno de los pilares fundamentales de cualquier municipio en crecimiento.

La llegada de una nueva oficina de Correos en Belicena es otra de las novedades que marcarán este otoño. Situada en el edificio de la calle Carlos Cano, funcionará como oficina de referencia para toda la zona, con mayor horario de apertura y todos los servicios que demanda un municipio en plena expansión. Se trata de una de las promesas firmes de la alcaldesa María del Carmen Ros al asumir la alcaldía, y que ya es una realidad.

El embellecimiento urbano también ocupa un lugar central en la agenda municipal. Parques y jardines, muy deteriorados por el paso del tiempo, están siendo renovados progresivamente para recuperar su esplendor a través del Plan Municipal de Parques y Jardines con una inversión de 600.000€. Un total de 10 son los espacios que verán la luz en los próximos meses. Entre los proyectos más ambiciosos se encuentra la remodelación de la plaza de Andalucía en Belicena, que pronto se transformará en un espacio moderno, accesible y pensado para el encuentro vecinal.

Ademas de los trabajos de mantenimiento y renovación de los edificios e instalaciones deportivas: Escuela de Música, los Centros Culturales de Belicena y Purchil, Sala de entrenamiento del tenis de mesa, Pabellón Municipal Ángela Ortiz, los vestuarios del complejo deportivo de las peregrinas que ha sufrido una importante mejora como suelos, techos o pintura. Sin olvidar, el proyecto de la remodelación de las pistas de tenis en Casas Bajas que estarán terminadas para finales de este mismo año cuya inversión asciende a 120.000€.

Otro proyecto estrella que verá la luz antes de que finalice el año es el Centro Integral de Seguridad, un espacio que concentrará en un mismo punto a distintos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de Emergencias, garantizando una mejor coordinación y una atención más cercana a los vecinos. La inversión de este proyecto asciende a 200.000€. A ello se suma el refuerzo de la plantilla de la Policía Local y la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia en todo el municipio, que reforzará la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Vegas del Genil, cuya inversión asciende a 100.000€.

En materia educativa ya se han dado los últimos pasos administrativos para poner a disposición de la Junta de Andalucía los terrenos donde se construirá el futuro colegio de Ambroz, una demanda histórica de más de dos décadas que al fin empieza a materializarse. Lo más inminente y que todos los vecinos podrán comprobar serán las obras de canalización del suministro eléctrico en el terreno que sin duda dará el pistoletazo de salida a este gran proyecto, cuya inversión asciende a 25.000€.

Pero la mirada del Ayuntamiento va más allá de las mejoras inmediatas. En paralelo, se trabaja en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, documento clave para el crecimiento ordenado de Vegas del Genil y que permita el desarrollo de otro proyecto fundamental: el primer instituto de Vegas del Genil, en el que ya se está trabajando en la búsqueda de los terrenos que se adapten a las necesidades que requiere este complejo educativo y en el que necesitamos el apoyo conjunto de todas las administraciones para convertirse en una realidad.

«Vegas del Genil está en movimiento. Estamos construyendo presente y futuro con obras que no son simples ladrillos, sino espacios donde se desarrollará la vida de nuestros vecinos durante generaciones», destaca la alcaldesa María del Carmen Ros.

Con la nueva biblioteca, cada reforma de un consultorio, cada parque recuperado o cada plano de futuro, el municipio va trazando el mapa de un pueblo que no renuncia a crecer, que se moderniza sin perder sus raíces y que afronta el futuro con paso firme, decidido y lleno de esperanza.